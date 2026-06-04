工業富聯市值 A 股第八 衝上7.4兆元 超車貴州茅台

輝達伺服器核心代工廠工業富聯昨（3）日股價創下史上新高，市值突破人民幣1.61兆元（約新台幣7.4兆元），超過長期穩居A股市值榜前列的貴州茅台，晉升A股上市公司市值第八。這也是近年來A股市場風格變化最具代表性的事件之一。

截至昨天收盤，工業富聯報人民幣81.05元，全天漲幅達1.3%，總市值人民幣1.61兆元；貴州茅台報每股人民幣1,281.91元，股價下跌了1.94%，市值為人民幣1.6兆元。今年以來，工業富聯股價已累計上漲超過30%。與此同時，貴州茅台自2021年2月摸高人民幣2,413.67元後，已歷經四年多的調整期，期間白酒板塊整體仍處於回調之中。

Wind數據顯示，截至3日收盤，A股市值前十名分別為工商銀行、農業銀行、寧德時代，建設銀行、中國石油、中國銀行、中國移動，工業富聯位居第八位，而貴州茅台為第九位，中際旭創為第十名。

證券日報、新浪財經報導，作為全球AI算力基礎設施核心供應商，市場將工業富聯視作AI產業「賣水人」。消息面上，輝達2日宣布入局AI PC領域，多家機構將2026年定義為「AI PC爆發元年」。工業富聯是輝達全球核心伺服器代工廠，深度受益於AI伺服器擴充與AI PC產業化落地。

作為AI伺服器核心製造商，工業富聯成為市場資金重點追逐對象。機構普遍認為，公司直接受益於全球算力建設周期，業績增長速度遠高於多數傳統行業龍頭。工業富聯市值超越貴州茅台，並不只是兩家公司股價表現的差異，更反映出市場對未來增長方向的重新定價。在人工智慧時代，算力被視為新的基礎設施，伺服器、晶片、光通訊以及數據中心成為資本市場關注焦點。

從全球市場看，這種變化也並非大陸市場獨有。美國市場中，輝達已經成為全球市值最高企業之一，AI相關企業持續獲得估值溢價。今年以來，包括微軟、Meta、亞馬遜以及Alphabet在內的科技公司，持續增加AI投資預算，帶動全球伺服器供應鏈景氣度提升。

不過，市場人士同時指出，科技成長股估值往往波動較大，而消費龍頭則具備更強的業績穩定性。工業富聯此次超越貴州茅台，更多體現的是當前市場對AI產業前景的樂觀預期。未來，隨著全球雲計算廠商陸續披露新一輪資本開支計畫，以及輝達下一代AI平台進入量產階段，AI伺服器訂單能否繼續保持高速增長，將成為決定工業富聯能否穩固領先地位的關鍵變數。