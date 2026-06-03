聽新聞
0:00 / 0:00

Counterpoint：陸企「長江存儲」有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
長江存儲（YMTC）商標。路透
長江存儲（YMTC）商標。路透

AI需求激增與新增產能受限，讓記憶體大廠美光三星電子SK海力士等股價狂飆。但研調公司指出，陸企長江存儲（YMTC）研擬上市，將能取得資金擴大生產，可望躍居全球第三大NAND製造商。

據研調機構Counterpoint Research，這種情況在NAND flash記憶體市場尤為明顯，長江存儲今年第1季市占增至13%，遠高於去年同期的8%，直逼美光和日本鎧俠（Kioxia）。

長江存儲如今準備進行股票首次公開發行（IPO），Counterpoint Research研究主管MS Hwang表示：「要是長江存儲透過IPO取得額外資本，將有能力擴大運作。這種情境下，預料該公司將超越鎧俠和美光....成為全球第三大NAND業者。」

長江存儲的崛起，對美光來說，近期內不是問題。美光近八成營收來自DRAM，包括AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）。但值得注意的是，投資人不能假設美光和南韓記憶體業者，能永遠擁有這種優勢地位。

美光 SK海力士 三星電子

延伸閱讀

AI時代尚處初升段！外媒點名「4檔晶片股」必買：散戶暴富標的

軟銀奪日本市值王寶座 2000年網路泡沫以來首度超車豐田

COMPUTEX／記憶體超級周期來了！凌航擴大DDR5與AI儲存布局

00735今年績效63.31%！三星、海力士、台積電全包 重倉南韓記憶體雙雄迎漲價紅利

相關新聞

Counterpoint：陸企「長江存儲」有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

AI需求激增與新增產能受限，讓記憶體大廠美光、三星電子、SK海力士等股價狂飆。但研調公司指出，陸企長江存儲（YMTC）研擬上市，將能取得資金擴大生產，可望躍居全球第三大NAND製造商。

全線停產預警！稀土之後 大陸再對日本祭出這材料「殺手鐧」

繼收緊對日稀土出口後， 2026年大陸再度祭出殺手鐧，從今年1月開始，實施兩用物項出口新規，碳化鎢、高純鎢粉、六氟化鎢等核心戰略工業材料，對日出口直接近乎歸零。連續數月的精準斷供，擊穿了日本高階製造的核心命門，比稀土管制致命百倍。

陸發改委罕見召開國企座談會 聚焦能源安全與統一大市場建設

大陸發改委2日與中國遠洋海運集團等7家國有企業舉行座談交流，外媒指出，專門召開國企座談會相對少見；此次與會企業多涉及能源、物流及大宗商品領域，顯示能源供應安全可能是會議重要考量。

14年不吃不喝才夠…香港連續十六年獲評樓價全球最難負擔之城

香港樓價高位回落後反彈中，香港人仍要不吃不喝十四年，才有錢付清款買下樓，這令香港保住了全球「樓價最難負擔」城市的位子。

嚴格管制難阻資金外流…彭博：陸富人地下網路 每年轉移數十億美元

在大陸的嚴格資本管制體系下，個人每年僅能向海外匯出最多5萬美元，但彭博調查指出，在對經濟前景疑慮升溫及財富配置需求推動下，仍有部分富裕族群透過多種地下或灰色管道將資金轉往海外，每年向海外轉移數十億美元的私人財富。

路透：DeepSeek擬籌人民幣500億元首輪融資 騰訊、寧德時代傳參投

大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）據報將啟動首輪融資，擬募資約人民幣500億元（下同，約台幣2,324億元），投後估值上看人民幣4,000億元。路透引述知情人士指出，騰訊、寧德時代可望成為最大外部投資人，網易、京東及大陸國家人工智慧產業基金等也正參與洽談。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。