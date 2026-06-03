Counterpoint：陸企「長江存儲」有望超車美光、鎧俠 成全球NAND三哥

AI需求激增與新增產能受限，讓記憶體大廠美光、三星電子、SK海力士等股價狂飆。但研調公司指出，陸企長江存儲（YMTC）研擬上市，將能取得資金擴大生產，可望躍居全球第三大NAND製造商。

據研調機構Counterpoint Research，這種情況在NAND flash記憶體市場尤為明顯，長江存儲今年第1季市占增至13%，遠高於去年同期的8%，直逼美光和日本鎧俠（Kioxia）。

長江存儲如今準備進行股票首次公開發行（IPO），Counterpoint Research研究主管MS Hwang表示：「要是長江存儲透過IPO取得額外資本，將有能力擴大運作。這種情境下，預料該公司將超越鎧俠和美光....成為全球第三大NAND業者。」

長江存儲的崛起，對美光來說，近期內不是問題。美光近八成營收來自DRAM，包括AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）。但值得注意的是，投資人不能假設美光和南韓記憶體業者，能永遠擁有這種優勢地位。