全線停產預警！稀土之後 大陸再對日本祭出這材料「殺手鐧」

繼收緊對日稀土出口後， 2026年大陸再度祭出殺手鐧，從今年1月開始，實施兩用物項出口新規，碳化鎢、高純鎢粉、六氟化鎢等核心戰略工業材料，對日出口直接近乎歸零。連續數月的精準斷供，擊穿了日本高階製造的核心命門，比稀土管制致命百倍。

搜狐財經報導，大陸掌控著全球80%以上的鎢製品產能，是全球唯一能規模化量產高階高純鎢材料的國家。而日本本土幾乎沒有鎢礦儲備，工業生產所需的鎢原料超80%依賴大陸進口，最關鍵的晶片級六氟化鎢、軍工級高純鎢粉，更是做到了100%對華依賴。這種絕對的供應鏈綁定，讓這次斷供形成了降維打擊。

不同於稀土可以從法國、義大利等國高價進口續命，鎢材料的缺口沒有任何海外管道可以填補。越南、拉美雖有少量粗鎢礦，但純度、工藝根本達不到日本高階機床、晶片、軍工的生產標準，完全無法替代大陸產品。

這場無聲的供應鏈風暴，已經徹底席捲日本兩大支柱產業「高階精密機床和半導體產業」。鎢被譽為「工業牙齒」，熔點超攝氏3000度，硬度比肩鑽石，是高階精密加工、晶片製造、軍工裝備不可或缺的核心材料，沒有它，日本引以為傲的高端製造基本等於停擺。

日本老牌刀具巨頭富士精工率先爆雷，受鎢原料斷供影響，大量訂單停滯、交付全面延誤，直接發布盈利預警，本財年利潤預計暴跌88%，幾乎陷入虧損絕境。

半導體賽道的局勢更加嚴峻，關東電化、中央硝子兩大隱形巨頭雙雙預警，下半年核心產線全面停產。就連日本製造標桿住友電工的社長，也在5月公開承認，大陸鎢原料供應徹底中斷，公司多條核心產線瀕臨停滯。為了止損，住友電工、三菱材料紛紛宣佈產品大幅漲價，最高漲幅直接突破60%，依舊難以挽回頹勢。