陸發改委罕見召開國企座談會 聚焦能源安全與統一大市場建設

大陸發改委2日與中國遠洋海運集團等7家國有企業舉行座談交流，外媒指出，專門召開國企座談會相對少見；此次與會企業多涉及能源、物流及大宗商品領域，顯示能源供應安全可能是會議重要考量。

據大陸發改委網站，6月2日，發改委主任鄭柵潔主持召開國有企業座談會，與中國遠洋海運集團、中國煤炭科工集團、中國資源循環集團、中國物流集團、中國數聯物流信息公司、中國國際貨運航空公司、中國神華煤制油化工公司等7家國有企業座談交流。

座談會主題圍繞深化國資國企改革、縱深推進全國統一大市場建設、促進綠色低碳發展、保障能源安全等國家重大戰略。

柵潔認表示，要堅持目標導向和問題導向，推進國有經濟布局優化和結構調整，提升國有企業科技創新、產業控制、安全支撐功能，激發國有企業內生動力活力。要主動服務全國統一大市場建設，要認真落實「雙碳」戰略，要在支持和帶動民營企業、中小微企業發展上做好表率等。

新加坡「聯合早報」指出，鄭柵潔過去一年曾多次主持民營企業座談會，今年以來已召開至少三次；專門召開國企座談會則較為罕見，而參會國企均涉及能源、大宗商品交易相關的專業領域，保障國內能源供應安全應是座談會召開的主因之一。

新加坡管理大學李光前商學院金融學副教授傅方劍指出，能源是經濟發展的基礎性產業，中國希望透過相關企業瞭解具體情況，比如下來半年若荷莫茲海峽仍然封鎖，三個月後能否保證能源供應的持續性等。

重慶大學經濟學教授姚樹潔則提到，國家經濟面臨壓力時，國企應在（能源）安全和國內投資、生產的穩定性上起到定海神針的作用。逆周期調節時，國企能給市場帶來更大信心並拉動民企。