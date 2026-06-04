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AI開源生態孵化中心 武漢成立
中國大陸首個ＯＰＣ（One Person Company，一人公司）ＡＩ開源生態孵化中心二日在華中科技大學揭牌成立，現場同步發布二十萬元（人民幣，下同）的開源激勵計畫、三十萬元具身智能開源專項基金，並啟動ＯＰＣ能力挑戰賽（武漢站）。
中新社報導，當日成立的ＯＰＣ ＡＩ開源生態孵化中心由華中科技大學、武漢市洪山區政府、天工開物開源基金會及Datawhale四方共建，集合高校、政府、基金會與社區力量，旨在面向個人開發者、小團隊、開源項目作者和高校創新團隊，搭建集人才培養、能力認證、賽事選拔、項目服務、資源對接於一體的開源創新平台。
據悉，該中心將圍繞ＡＩ開源項目全生命周期，提供項目診斷、技術輔導、產品落地、商業化對接等服務，助力更多優秀開源項目成長為具備持續創新能力的新型創新主體。
華中科技大學副校長高亮說，華中科技大學在人工智能基礎理論、智能製造、具身智能、多模態大模型等領域持續深耕，積極推進開源文化進校園、進課堂、進項目。學校將進一步開放學科、人才與平台資源，與各方攜手將中心打造為ＡＩ開源生態標竿。
由天工開物開源基金會聯合華中科技大學共同發布的開源激勵計畫，重點支持ＡＩ開發工具與智能體、具身智能開源項目、ＡＩ教育與開源課程、真實場景驅動項目，著力解決當前早期開源項目能見度低、激勵不足、成長路徑缺失三大痛點。同步啟動的ＯＰＣ能力挑戰賽（武漢站），聚焦ＡＩ開源項目的產品化與商業化能力考察。
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