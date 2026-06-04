AI開源生態孵化中心 武漢成立

輝達核心代工廠的工業富聯昨股價持續走強，市值一度突破人民幣一點六八兆元，超過長期穩居Ａ股市值榜前列的貴州茅台，成為Ａ股市值最高的上市公司之一。這也是近年來Ａ股市場變化最具代表性的事件之一。

2026-06-04 04:06