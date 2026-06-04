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廣東補貼 帶動1300億元消費

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據二○二六年廣東省端午及暑期假日促消費記者會消息，今年以來，廣東省商務廳牽頭組織開展消費品以舊換新和廣東優品購活動，合計帶動消費超過一千三百億元（人民幣，下同）。

中新社報導，廣東省商務廳二級巡視員黃欣表示，在消費品以舊換新方面，廣東省按大陸全國統一標準實施汽車、家電、數位和智能產品補貼政策，將更多代表新質生產力的產品納入補貼範圍，新增智能門鎖、智能列印機、智能顯示螢幕、智能馬桶、適老化呼吸輔助醫療器械、數位相機等六類消費品以舊換新地方自主補貼品類。

目前，廣州、珠海、佛山、韶關、河源、惠州、東莞、中山、湛江、茂名、潮州等十一個地市已啟動自主補貼品類活動，深圳作為計畫單列市單獨制定並實施地方自主補貼品類政策，其他地市將陸續啟動。 　　

在廣東優品購活動方面，廣東省統一開展汽車購新和電子產品補貼，各地市自選地市特色優品發放消費券。

今年四月，廣東發布促進首發經濟高質量發展十條措施，首店首發業態蓬勃發展，今年有三百多家中外知名品牌在廣東省開設首店。張雪機車華南首發旗艦店即將在南沙開業，深圳將開設全球首個小馬寶莉冰雪世界。

廣東省文化和旅遊廳副廳長趙紅介紹，省級安排三千萬元專項獎補資金，構建票根經濟聯動體系，省級獎補資金撬動，地市配套共同推進。

廣東 人民幣 家電

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