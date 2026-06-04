全球數位旅遊引領型城市 北京居冠

二○二六世界旅遊城市聯合會北京香山旅遊峰會二日開幕。會上發布的「二○二六世界旅遊目的地數智競爭力報告」顯示，北京位列全球數位旅遊引領型城市榜單第一。

中新社報導，報告由世界旅遊城市聯合會、亞太旅遊協會聯合編製，立足數位化、人工智能發展視角，對全球重點旅遊城市開展系統性綜合評估，發布全球數位旅遊引領型城市榜單。其中，北京位列榜首，新加坡（新加坡）、首爾（南韓）分別位列第二和第三。

當前，數智科技與文旅產業融合步伐持續加快，如何順應數位化轉型浪潮、搶占未來旅遊發展先機，成為全球旅遊業界共同關注的核心命題。本屆峰會以「數智引領未來旅遊」為主題，來自五十六個國家和地區的代表參會。峰會提出「未來旅遊」理念，契合數位經濟與文旅深度融合趨勢，為全球旅遊城市數智化轉型凝聚行業共識。

開幕式上，秘魯馬丘比丘市市長埃爾維斯·拉托雷·烏尼亞科裡表示，旅遊業是撬動經濟、社會、文化協同發展的重要動力，不僅能夠釋放經濟發展活力，更搭建起北京與秘魯馬丘比丘民眾往來互通的紐帶，持續推動兩地文明交流互鑒。長城與馬丘比丘作為享譽全球的世界遺產標竿，也鞭策各方攜手做好文化遺產保護與傳播工作。

世界旅遊及旅行業理事會首席執行官格洛麗亞·格瓦拉表示，去年全球旅遊業發展強勁，行業經濟總量達一點六兆美元。旅遊業就業維度數據同樣亮眼，近五年全球每新增三個就業崗位，就有一個來自旅遊及旅行業，產業就業帶動作用突出。

世界旅遊城市聯合會是北京發起成立的全球首個以城市為主體的國際旅遊組織，目前擁有二六三個會員，覆蓋全球八十九個國家和地區。香山旅遊峰會是其年度品牌活動。