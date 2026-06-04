5月標普 陸服務業PMI升至54.4

大陸服務業繼續加速增長。標普與RatingDog聯名三日公布最新數據，顯示五月通用服務業經營活動指數升至五十四點四，高於四月的五十二點六，並連續位於五十榮枯線以上，超出市場預期的五十二點三。

分析指出，新訂單與新出口業務同步回升、就業改善帶動服務業活動增速創三個月來最快，但在新業務增長與海外需求回升推動下，成本壓力上升對企業形成壓力。

港媒信報指出，報告數據指出，五個月來，服務業的需求增長四度出現加速。據反映，客戶需求增長、業務創新與拓展、獲得新客、市況改善和新項目開發，都是新訂單的增長來源。

目前，新訂單已連續四十一個月保持增長，持續長度在這項調查歷史中位居次高。

新接出口業務量結束三、四月輕微下降態勢，恢復增長，助推最近新業務總量上升。

不過，相比最近內需增長，新接國際業務量的增速較弱。

對於未來十二個月的經營前景，大陸服務業企業繼續保持樂觀預期。當月企業信心度改善，為二月後最高。最近企業反映，業界看好前景，原因包括市況改善、經濟前景向好、業務發展、客戶需求上升、新項目和新業務線。

報告亦指，五月，大陸服務業成本上漲壓力繼續加劇。企業表示，成本上升的原因與油價和燃料價格、採購量增加、薪酬及其他勞動力成本上升、業務活動擴張而導致費用增加等因素有關。當月投入成本漲速加劇至二○二四年十月後最高，但仍然低於二○○五年以來的該項調研長期均值。鑑於成本負擔增加，但仍低於長期水平，五月份服務業銷售價格維持大致持平。至於五月綜合產出指數升至五十四，高於五十中間值，四月份為五十三點一。