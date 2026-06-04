A股巨頭 工業富聯市值超越貴州茅台

輝達核心代工廠的工業富聯昨股價持續走強，市值一度突破人民幣一點六八兆元，超過長期穩居Ａ股市值榜前列的貴州茅台，成為Ａ股市值最高的上市公司之一。這也是近年來Ａ股市場變化最具代表性的事件之一。

截至昨收盤，工業富聯報人民幣八十一點○五元，全天漲幅達百分之一點三，總市值人民幣一點六一兆元。

證券日報、新浪財經報導，作為全球ＡＩ算力基礎設施核心供應商，市場將工業富聯視作ＡＩ產業「賣水人」。消息面上，輝達二日宣布入局ＡＩ ＰＣ領域，多家機構將二○二六年定義為「ＡＩ ＰＣ爆發元年」。工業富聯是輝達全球核心代工廠，深度受益於ＡＩ伺服器擴充與ＡＩ ＰＣ產業化落地。

過去數年，貴州茅台長期占據Ａ股市值榜前列，被視為消費賽道核心資產的代表。而如今，工業富聯憑藉ＡＩ伺服器產業鏈龍頭地位迅速崛起，反映出資金關注點正從傳統消費向人工智慧基礎設施領域轉移。

今年以來，包括微軟、Meta、亞馬遜以及Alphabet等龍頭科技公司，持續增加ＡＩ投資預算，帶動全球伺服器供應鏈景氣度提升。

作為ＡＩ伺服器核心製造商，工業富聯成為市場資金重點追逐對象。機構普遍認為，公司直接受益於全球算力建設周期，業績增長速度遠高於多數傳統行業龍頭。

工業富聯市值超越貴州茅台，並不只是兩家公司股價表現的差異，更反映出市場對未來增長方向的重新定價。

過去十多年消費升級和高端白酒推動貴州茅台成為Ａ股最具代表性的核心資產。而在人工智慧時代，算力被視為新的基礎設施，伺服器、晶片、光通訊以及數據中心成為資本市場關注焦點。

從全球市場看，這種變化也並非大陸市場獨有。美國市場中，輝達已經成為全球市值最高企業之一，ＡＩ相關企業持續獲得估值溢價。不少券商認為，ＡＩ產業鏈目前仍處於基礎設施建設階段，未來幾年算力需求將保持較高增長水準，這也是資金持續流入相關板塊的重要原因。

不過，市場人士同時指出，科技成長股估值往往波動較大，而消費龍頭則具備更強的業績穩定性。工業富聯此次超越貴州茅台，更多體現的是當前市場對ＡＩ產業前景的樂觀預期。

接下來，隨著全球雲計算廠商陸續披露新一輪資本開支計畫，以及輝達下一代ＡＩ平台進入量產階段，ＡＩ伺服器訂單能否繼續保持高速增長，將成為決定工業富聯能否穩固領先地位的關鍵變數。