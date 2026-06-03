14年不吃不喝才夠…香港連續十六年獲評樓價全球最難負擔之城

香港樓價高位回落後反彈中，香港人仍要不吃不喝十四年，才有錢付清款買下樓，這令香港保住了全球「樓價最難負擔」城市的位子。

國際公共政策顧問機構Demographia公布最新《國際房屋負擔能力》研究報告，說香港樓價對收入中位數比率達十四點一倍，按年輕微下跌零點三倍，意味著有收入的香港人，仍要得不吃不喝十四點一年才能上車，這是香港連續十六年坐穩此位。

這份報告說，香港近年的樓價對收入中位數比率已經有所回落，並已連跌三年，較二零二一年高位二十三點二倍回落近四成，但仍是全球最難負擔。

報告統計全球九十六個城市的住宅樓價中位數與收入中位數，並按照去年第三季數據，計算出各大城市的樓價可負擔水平。澳洲雪梨上升至十四倍，接近香港成為全球樓價第二難負擔城市。第三為美國加州聖荷西。

雖然香港人難以負擔，香港樓價又在反彈，有說住宅樓價已創二十五個月的新高，地產公司中原集團創辦人施永青說，香港樓價今年迄今的升勢較市場預期更快，首四個月累升約8%，預期下半年樓價走勢仍向上，目前在投資者盲目入市下，樓市已出現「輕微偏熱」現象。