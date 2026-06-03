快訊

韓媒點名台灣3大巨人改變全球科技業！讚黃仁勳「半導體業拿破崙」

被丟洗衣機、吹風機酷刑2歲女童遭虐死 曾2度報警發現雙眼瘀青仍未救下

聽新聞
0:00 / 0:00

千問App開放第三方AI代理 肯德基、瑞幸等將成首批接入品牌

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
阿里巴巴旗下「千問App」宣布向第三方AI Agent全面開放，瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城及東方航空等首批企業已展開接入測試，相關應用涵蓋點餐、出行與消費服務場景，推動AI服務從平台內建功能走向開放生態。（路透資料照）
阿里巴巴旗下「千問App」宣布向第三方AI Agent全面開放，瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城及東方航空等首批企業已展開接入測試，相關應用涵蓋點餐、出行與消費服務場景，推動AI服務從平台內建功能走向開放生態。（路透資料照）

阿里巴巴旗下AI應用「千問App」宣布向第三方AI代理（AI Agent）與Skill全面開放，允許企業在平台內運營自有品牌AI代理，並將陸續上線。同時，將以對話形式提供服務，目前包括瑞幸咖啡、肯德基、蜜雪冰城及東方航空等首批企業已展開測試並陸續接入，相關應用涵蓋點餐、出行與消費服務場景，進一步推動AI服務由平台內建功能走向開放生態。

據港媒信報報導，過去半年，千問App已陸續接入地圖、打車、購物、閃購等數十個阿里生態AI代理，每天服務類對話達上億次，並在需求理解、服務匹配及主動規劃方面累積經驗。截至今年2月，平台已吸引約1.4億用戶體驗AI購物服務。

觀察者網提到，千問原先優勢在於深度接入阿里生態，淘寶、支付寶、飛豬及高德等服務已打通，用戶可透過自然語言完成點餐、購物及訂票等操作。此次向第三方開放AI代理，意味平台從原本的封閉生態轉向更廣泛的企業接入模式。

報導並指出，此次開放並非突發。早在今年3月，市場即有消息指出千問將逐步搭建開放生態，強化「AI辦事」能力，將服務從內部延伸至外部企業。

從首批接入企業來看，瑞幸咖啡與蜜雪冰城等茶飲品牌已率先參與，並在平台內測試AI點單、優惠推薦及復購提醒等功能。肯德基則在既有AI點餐系統基礎上，將品牌AI代理嵌入千問App，用戶可在不跳轉其他應用情況下完成點餐、支付及取餐流程。東方航空的接入則將服務延伸至交通出行場景。用戶可直接透過對話查詢航班資訊、票價比較及完成訂票，並進一步實現行程管理與提醒功能。

根據千問說明，企業可在平台內自定義AI代理t的人設與服務邊界，並以對話形式提供服務。不同品牌可依據調性設定對話風格，例如餐飲品牌偏向生活化互動，航空服務則偏向專業資訊提供。

同時，AI代理具備記憶與主動規劃能力，可在特定情境下主動提供服務，包括行程提醒、權益到期提示及復購推薦等。例如東方航空可在航班起飛前推送登機提醒，餐飲品牌則可依據用戶消費習慣主動推薦餐點。

肯德基方面亦透過與阿里千問大模型合作，進一步強化AI點餐能力，支援門店選擇、套餐推薦及排隊時間提示等功能，提升用戶點餐效率與個人化體驗。

分析指出，此次開放第三方AI代理，代表千問從單一平台服務進一步轉向開放式AI生態，並將AI能力嵌入更多生活與商業場景，涵蓋消費、交通及零售等領域。

阿里巴巴 肯德基 瑞幸

延伸閱讀

騰訊AI助理 重塑應用賽道…近期推出微信智能體

與阿里千問、字節豆包一戰？ 傳騰訊將推出微信AI智能體

宜鼎攜手高通與台塑 推出「AI工安視覺解決方案」

iOS 27將全面重塑iPhone介面 新一代Siri迎來大改版、整合Gemini升級完整AI代理

相關新聞

路透：DeepSeek擬籌人民幣500億元首輪融資 騰訊、寧德時代傳參投

大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）據報將啟動首輪融資，擬募資約人民幣500億元（下同，約台幣2,324億元），投後估值上看人民幣4,000億元。路透引述知情人士指出，騰訊、寧德時代可望成為最大外部投資人，網易、京東及大陸國家人工智慧產業基金等也正參與洽談。

嚴格管制難阻資金外流…彭博：陸富人地下網路 每年轉移數十億美元

在大陸的嚴格資本管制體系下，個人每年僅能向海外匯出最多5萬美元，但彭博調查指出，在對經濟前景疑慮升溫及財富配置需求推動下，仍有部分富裕族群透過多種地下或灰色管道將資金轉往海外，每年向海外轉移數十億美元的私人財富。

14年不吃不喝才夠…香港連續十六年獲評樓價全球最難負擔之城

香港樓價高位回落後反彈中，香港人仍要不吃不喝十四年，才有錢付清款買下樓，這令香港保住了全球「樓價最難負擔」城市的位子。

AI暗戰 紐時：解放軍長年尋購Nvidia晶片 遍及核武等敏感領域

美國「紐約時報」近日引述美國企業資訊平台Wirescreen最新分析報告指出，儘管美國近年持續收緊先進半導體出口管制，中國解放軍自2019年以來仍持續透過各種管道尋求取得Nvidia輝達(另稱英偉達)人工智慧(AI)晶片，相關採購需求甚至遍及網路作戰、核武模擬與軍事推演等多個敏感領域，再度引發美國政界對AI晶片出口政策的激烈討論。

親自試穿認舒適…NBA柯瑞與李寧簽10年代言 挨批：自由被兜售

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作；據ESPN在官網引述消息人士說法稱，柯瑞與李寧簽署一份為期10年的代言協議。不過，柯瑞與中國企業的合作在美國國內招致不少批評。

香港直航哈薩克明年首季恢復 每周3班 爭取赴哈免簽30日

香港往哈薩克第一大城阿拉木圖直航航班在新冠疫情期間停航，正率領70人經貿代表團在哈薩克訪問的特首李家超2日在當地見傳媒表示，兩地直航航班將於明年首季恢復。國泰航空表示，計畫以空中巴士A330-300寬體客機營運每周3班航班，該航線將是香港與哈薩克唯一直航航線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。