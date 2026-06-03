美以強迫勞動為由加徵關稅 陸外交部批政治操弄：相關指控不存在

美國總統川普政府2日提議對來自60個經濟體的進口商品加徵10％或12.5％的額外關稅，原因是這些經濟體未能遏制涉及強迫勞動的商品貿易，認定此舉不合理並且限制了美國的商業活動。大陸外交部回應稱，中國不存在「強迫勞動」，反對以此為由進行政治操弄。

大陸外交部3日舉行例行記者會，由外交部發言人毛寧主持。毛寧就上述問題表示，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，經貿問題應該在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話協商解決。毛寧強調，中國不存在所謂的「強迫勞動」，中方也反對以此為藉口搞政治操弄。

另外，經濟合作暨發展組織（OECD）報告稱，在汽車、造船、太陽能等15個關鍵工業領域中，大陸企業2005年以來，全球市場近60%占比增長可歸因於補貼，全球補貼總額2024年達1080億英鎊，其中52%來自中國。OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）稱，大規模持續產業補貼，扭曲全球市場，行程不公平競爭優勢，並導致產能過剩。

毛寧稱，中國企業的競爭力不是補出來的，而是來自高度市場化競爭，持續的技術創新，企業的全球布局以及超大規模市場帶來的規模經濟的優勢。中國的產業補貼政策堅持開放、公平、合規的原則，嚴格遵守世貿組織的規則。

她指出，產業補貼政策是各國都在普遍採用的，關鍵是要符合世貿組織的規則，希望有關國際組織發揮建設性作用，而不是相反。

此前，美國貿易代表署（USTR）發布新聞稿指出，10%稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國大陸、印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高的12.5%稅率。根據公告，書面意見徵詢截止日期為7月6日，301條款小組將於7月7日起召開公聽會。