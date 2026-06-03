快訊

T-34墜毀飛官殉職父悲慟招魂 「答應幫我換電腦還沒做」令人心碎

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

美以強迫勞動為由加徵關稅 陸外交部批政治操弄：相關指控不存在

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
美國總統川普政府近日提議對與「強迫勞動」有關的進口商品加徵關稅。對此，大陸外交部發言人毛寧3日表示，中國不存在「強迫勞動」，反對以此為由進行政治操弄。（歐新社）
美國總統川普政府近日提議對與「強迫勞動」有關的進口商品加徵關稅。對此，大陸外交部發言人毛寧3日表示，中國不存在「強迫勞動」，反對以此為由進行政治操弄。（歐新社）

美國總統川普政府2日提議對來自60個經濟體的進口商品加徵10％或12.5％的額外關稅，原因是這些經濟體未能遏制涉及強迫勞動的商品貿易，認定此舉不合理並且限制了美國的商業活動。大陸外交部回應稱，中國不存在「強迫勞動」，反對以此為由進行政治操弄。

大陸外交部3日舉行例行記者會，由外交部發言人毛寧主持。毛寧就上述問題表示，中方一貫反對各種形式的單邊關稅措施，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，經貿問題應該在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話協商解決。毛寧強調，中國不存在所謂的「強迫勞動」，中方也反對以此為藉口搞政治操弄。

另外，經濟合作暨發展組織（OECD）報告稱，在汽車、造船、太陽能等15個關鍵工業領域中，大陸企業2005年以來，全球市場近60%占比增長可歸因於補貼，全球補貼總額2024年達1080億英鎊，其中52%來自中國。OECD秘書長柯曼（Mathias Cormann）稱，大規模持續產業補貼，扭曲全球市場，行程不公平競爭優勢，並導致產能過剩。

毛寧稱，中國企業的競爭力不是補出來的，而是來自高度市場化競爭，持續的技術創新，企業的全球布局以及超大規模市場帶來的規模經濟的優勢。中國的產業補貼政策堅持開放、公平、合規的原則，嚴格遵守世貿組織的規則。

她指出，產業補貼政策是各國都在普遍採用的，關鍵是要符合世貿組織的規則，希望有關國際組織發揮建設性作用，而不是相反。

此前，美國貿易代表署（USTR）發布新聞稿指出，10%稅率將適用於來自加拿大、墨西哥、歐盟、台灣和英國等地的進口貨品。來自中國大陸、印度、日本、南韓、巴西和瑞士等主要經濟體的商品，則將面臨更高的12.5%稅率。根據公告，書面意見徵詢截止日期為7月6日，301條款小組將於7月7日起召開公聽會。

外交部 關稅 毛寧

延伸閱讀

301關稅要來了！美商務部以強迫勞動為由 建議對台灣等國加徵10%關稅

美擬引301條款課台灣10%關稅 台美經貿小組：僅為調查程序稅率未定案

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

紐時記者遭驅逐引中美交鋒 陸外交部批美：給陸媒貼政治標籤

相關新聞

黃仁勳「maybe」不缺電掀議 陸國台辦：缺電成台灣經濟發展軟肋

輝達執行長黃仁勳日前被媒體問及政府保證2034年前不缺電，僅以一句「Maybe（也許吧）」回應，引發熱議。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，「缺電」已成為台灣經濟社會持續發展的軟肋，並酸「民進黨當局」將能源問題當作黨同伐異的工具，不顧台灣民生福祉和未來發展。

路透：DeepSeek擬籌人民幣500億元首輪融資 騰訊、寧德時代傳參投

大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）據報將啟動首輪融資，擬募資約人民幣500億元（下同，約台幣2,324億元），投後估值上看人民幣4,000億元。路透引述知情人士指出，騰訊、寧德時代可望成為最大外部投資人，網易、京東及大陸國家人工智慧產業基金等也正參與洽談。

嚴格管制難阻資金外流…彭博：陸富人地下網路 每年轉移數十億美元

在大陸的嚴格資本管制體系下，個人每年僅能向海外匯出最多5萬美元，但彭博調查指出，在對經濟前景疑慮升溫及財富配置需求推動下，仍有部分富裕族群透過多種地下或灰色管道將資金轉往海外，每年向海外轉移數十億美元的私人財富。

AI暗戰 紐時：解放軍長年尋購Nvidia晶片 遍及核武等敏感領域

美國「紐約時報」近日引述美國企業資訊平台Wirescreen最新分析報告指出，儘管美國近年持續收緊先進半導體出口管制，中國解放軍自2019年以來仍持續透過各種管道尋求取得Nvidia輝達(另稱英偉達)人工智慧(AI)晶片，相關採購需求甚至遍及網路作戰、核武模擬與軍事推演等多個敏感領域，再度引發美國政界對AI晶片出口政策的激烈討論。

親自試穿認舒適…NBA柯瑞與李寧簽10年代言 挨批：自由被兜售

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作；據ESPN在官網引述消息人士說法稱，柯瑞與李寧簽署一份為期10年的代言協議。不過，柯瑞與中國企業的合作在美國國內招致不少批評。

香港直航哈薩克明年首季恢復 每周3班 爭取赴哈免簽30日

香港往哈薩克第一大城阿拉木圖直航航班在新冠疫情期間停航，正率領70人經貿代表團在哈薩克訪問的特首李家超2日在當地見傳媒表示，兩地直航航班將於明年首季恢復。國泰航空表示，計畫以空中巴士A330-300寬體客機營運每周3班航班，該航線將是香港與哈薩克唯一直航航線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。