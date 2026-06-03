嚴格管制難阻資金外流…彭博：陸富人地下網路 每年轉移數十億美元

在大陸的嚴格資本管制體系下，個人每年僅能向海外匯出最多5萬美元，但彭博調查指出，在對經濟前景疑慮升溫及財富配置需求推動下，仍有部分富裕族群透過多種地下或灰色管道將資金轉往海外，每年向海外轉移數十億美元的私人財富。

彭博報導，出於對大陸經濟前景的擔憂及政策導向影響，許多富裕家庭希望在海外建立資產配置。據國際金融協會估算，去年大陸家庭、機構和企業合計向境外轉移資金約達8,070億美元。一般而言，個人每年僅可轉移5萬美元，移民則可獲一次性資產轉移額度。

報導稱，由於海外資產需求與財富累積加速，催生龐大地下產業。雖然規模難以精確統計，但法院紀錄與監管資料顯示，富人仍透過複雜網絡將資金轉往海外。

報導提到，大陸富人通過以下多種方式規避監管向海外轉移資金，當中包括：走私現金出境、「螞蟻搬家」（Smurfing，指拆分洗錢）、地下銀行、虛報或造假發票、退款套利、加密貨幣。

最簡單方式是攜帶現金出境，藏於行李或車輛中，目的地多為香港或澳門。「螞蟻搬家」則透過大量未使用5萬美元額度的居民分拆匯款，有案件顯示，曾招募102人協助轉移約680萬加元。

地下銀行則透過境內交付、境外代付方式完成資金轉移。英國國家打擊犯罪局指出，此類網路有時與毒品、走私及人口販運資金交織。部分企業亦透過假發票或進出口造假轉移資金。

此外，部分大陸境內人士也利用跨境消費退款機制轉移資金，利用大陸銀行卡向海外商戶購買高價商品，再通過取消交易、申請退款或非正規方式結算，使資金留在境外。

另一種常見手段，是將加密貨幣用於跨境資金轉移。中國大陸2017年禁止境內加密貨幣交易所，但用戶仍通過地下中介將人民幣換成數位資產，2022年，中國大陸將加密貨幣相關融資活動視為刑事犯罪。

報導指，雖然目前難以估算資金規模，但區塊鏈分析公司Chainalysis估計，去年中文洗錢網路處理的非法加密貨幣交易金額約達161億美元，顯示數位資產仍是資金外流的重要管道之一。

大陸官方近日已對非法跨境資金轉移啟動愈發嚴格的審查，近期以跨境非法證券業務為由，嚴厲處罰3家協助境內客戶進行境外交易的券商，釋放加強跨境資金流動監控的訊號。其中，老虎國際2日發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。