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路透：DeepSeek擬籌人民幣500億元首輪融資 騰訊、寧德時代傳參投

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
路透報導，知情人士指出，大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）據報將啟動首輪融資，擬募資約人民幣500億元（下同，約台幣2,324億元），投後估值上看人民幣4,000億元。（新華社）
路透報導，知情人士指出，大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）據報將啟動首輪融資，擬募資約人民幣500億元（下同，約台幣2,324億元），投後估值上看人民幣4,000億元。（新華社）

大陸AI大模型公司深度求索（DeepSeek）據報將啟動首輪融資，擬募資約人民幣500億元（下同，約台幣2,324億元），投後估值上看人民幣4,000億元。路透引述知情人士指出，騰訊寧德時代可望成為最大外部投資人，網易、京東及大陸國家人工智慧產業基金等也正參與洽談。

路透3日報導，知情人士指出，DeepSeek創辦人梁文鋒已承諾出資200億元；騰訊考慮投資100億元，寧德時代則擬出資50億元，若交易完成，2家公司將成為本輪融資最大外部投資者。

報導稱，DeepSeek目前也正與大陸國家人工智慧產業基金、網易及京東進行最後階段洽談，本輪投資人數量預計少於10家。知情人士表示，本輪融資有望在未來數周內完成，但相關金額與細節仍可能調整。

DeepSeek於2025年憑藉V3大模型及R1推理模型打開知名度，並受到全球市場關注。路透指出，相關模型曾在矽谷引發討論，也挑戰外界對大陸AI技術能力的既有認知。

路透分析，此次投資陣容也反映大陸正加速建立從AI模型到能源基礎設施的自主產業鏈。其中，寧德時代近年積極布局AI資料中心相關業務，在AI算力需求帶動下，正探索電力設備與儲能解決方案市場機會。

另一方面，騰訊持續推動自研混元大模型發展，但目前在大陸AI市場仍落後於字節跳動「豆包」及DeepSeek等產品。市場認為，深化與DeepSeek合作，有助於騰訊強化與阿里巴巴競爭的實力；阿里目前正主力發展自研千問（Qwen）大模型。

截至目前，DeepSeek、梁文鋒、網易、京東及大陸國家人工智慧產業基金均未回應路透置評；騰訊與寧德時代則拒絕評論。

此外，知情人士透露，總部位於香港的IDG資本及Monolith Capital（基石資本）亦名列潛在投資人名單。DeepSeek目前尚未對外說明是否有上市計畫。

陸媒《財經》曾指，今年4月來，大陸一級市場情緒高漲，DeepSeek成為炙手可熱投資標的，有接近交易人士表示，所有人都想接觸DeepSeek，「但沒有一個人保證百分百投進去」，且不到最後一刻，參投方和投資金額都存在變數。不過該人士透露，首輪融資名單在本月底已基本敲定，並且是由大基金領投。

騰訊 DeepSeek 寧德時代

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