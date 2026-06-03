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黃仁勳「maybe」不缺電掀議 陸國台辦：缺電成台灣經濟發展軟肋

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日主持例行記者會。記者陳宥菘／攝影

輝達執行長黃仁勳日前被媒體問及政府保證2034年前不缺電，僅以一句「Maybe（也許吧）」回應，引發熱議。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天稱，「缺電」已成為台灣經濟社會持續發展的軟肋，並酸「民進黨當局」將能源問題當作黨同伐異的工具，不顧台灣民生福祉和未來發展。

黃仁勳近期來台期間，多次關切台灣供電狀況，也強調台灣需要更多能源。

朱鳳蓮3日上午在國台辦記者會上表示，民進黨當局一門心思搞台獨，既沒有意願也沒有能力解決島內（指台灣）經濟社會發展面臨的結構性問題。「缺電」已經成為台灣經濟社會持續發展的軟肋，「這一點大家有目共睹」。

她接著指，民進黨當局把能源問題高度政治化，不是直面去解決，而是把它當作黨同伐異、打壓對手的工具，「暴露其只顧一黨之私、不顧台灣民生福祉和未來發展的嘴臉。」

賴總統2日出席台北國際電腦展開幕典禮，致詞時特別回應黃仁勳的關切。賴總統說，穩定供電到2032年以前都沒有問題，政府會持續推動第二次能源轉型，讓科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡。

黃仁勳 朱鳳蓮 能源

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