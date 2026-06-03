淨息差壓力升溫 大陸多家民營銀行下架中長期定存產品

繼大陸五年期大額存批量「隱退」後，民營銀行存款產品調整的風向正向三年期蔓延。大陸多家民營銀行近期下調中長期定存利率，部分產品由「2字頭」降至「1字頭」，並出現三年期、五年期定存下架或限額銷售情況。分析指出，在利率下行與淨息差壓力下，銀行持續調整負債結構，高息存款優勢逐步消退，帶動市場存款配置變化。

證券日報報導，大陸多家民營銀行集中下調中長期定期存款利率，部分產品回落至「1字頭」，並下架中長期定存產品。受訪專家指出，民營銀行高息存款優勢消退，行業轉型提速，居民儲蓄配置邏輯也出現變化。

北京中關村銀行公告，自5月30日起暫時下架三年期整存整取產品；江西裕民銀行將三年期利率由2%下調至1.9%，五年期由2.05%下調至1.9%。湖南三湘銀行下架五年期定存產品，三年期利率降至1.95%，到期後不再自動滾存。上海華瑞銀行與安徽新安銀行手機應用程式目前亦無法購買五年期定存產品。

此外，蘇商銀行目前保留兩款三年期定存產品，其中2%利率產品每日限額發售；山東威海藍海銀行多期定存產品顯示售罄。不過仍有部分民營銀行維持中長期定存供給，包括深圳前海微眾銀行、四川新網銀行、重慶富民銀行等。

上海金融與法律研究院研究員楊海平指出，受市場利率下行、優質資產稀缺、同業競爭加劇等因素影響，民營銀行過往依賴高息存款投放高收益信貸的模式難以為繼，疊加淨利差壓力加大，不得不優化存款定價。

蘇商銀行特約研究員薛洪言表示，貸款市場報價利率（LPR）保持低位壓縮銀行信貸收益，疊加監管收緊異地存款、整治高息攬儲，國有大行、股份行此前已率先降息，本輪民營銀行集中下調利率屬於行業「補降」，通過壓降付息成本實現存貸收益匹配。

報導認為，民營銀行需轉向差異化經營。薛洪言指出，應依託股東資源與數位化能力，拓展小微與長尾客群，並發展場景金融與中間業務。

值得注意的是，中長期定存利率下行亦改變居民儲蓄行為，部分資金由三年期、五年期產品轉向一年期、兩年期等短期限配置，在收益與流動性之間重新平衡。

薛洪言建議，居民理財可由單一存款轉向多元配置，短期資金可配置貨幣基金或現金管理類理財，長期閒置資金可考慮國債或純債基金；具一定風險承受能力者，可少量配置「固收+」產品或儲蓄型保險，並透過階梯存款法分散不同期限存款。

楊海平提醒，低利率環境可能長期持續，居民應依自身現金流與風險承受能力分散配置資產，以提升防禦能力並實現保值。