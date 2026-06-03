快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

全球房價最難負擔城市 香港連續16年居首

中央社／ 香港3日電

有報告指出，在全球房價最難負擔城市的排名中，香港連續16年居首，但有香港學者認為實際情況並非如此。

香港經濟日報今天報導，國際公共政策顧問機構Demographia最近公布2026年「國際房屋負擔能力」研究報告，按照去年第3季全球96個城市的住房中位數與市民收入中位數，計算出各城市居民的負擔水準。

依照這項計算，相關數值愈大，代表負擔愈大，比率在3倍或以下屬於可負擔，超過5倍屬於難以負擔，9倍以上則屬於無法負擔。

報導表示，今年的報告顯示，去年第3季，香港房價收入比率為14.1倍，稍低於2024年的14.4倍，較2021年高峰期的23.2倍更大幅下調近4成，這也反映出香港房價過去幾年下跌、市民收入平穩上升的情況。

但報告指出，香港房價和市民收入中位數的可負擔比率仍有14.1倍，屬於全球最難負擔城市，也是連續16年維持第一。

據報導，全球排名第2的澳洲雪梨，相關數值為14倍，幾近追平香港；排名第3為美國聖荷西，11.3倍。

但報導引述中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量說，香港房價的負擔實際上沒有那麼高，原因是香港有公屋制度（政府建房出租給市民居住），居住人口達1/3。

他認為，香港的房屋負擔水準應只有10倍，而香港作為國際金融中心，房價偏高屬正常。

房價 香港

延伸閱讀

新青安2.0「200萬排富條款」合理？專家憂安心成家變「限制成家」

港故宮熱賣8萬盲盒 銷售額逾255萬美元 將開拓年輕族群

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

多坐一站購屋省百萬！台中捷運「市政府站」價差逾11萬最多

相關新聞

大陸5月非官方服務業PMI升至54.4 創3個月最快增速

大陸服務業繼續加速增長。標普與RatingDog聯名3日公布最新數據，顯示5月通用服務業經營活動指數升至54.4，高於4月的52.6，並連續位於50榮枯線以上，超出市場預期的52.3。分析指出，新訂單與新出口業務同步回升、就業改善帶動服務業活動增速創3個月來最快，但在新業務增長與海外需求回升推動下，成本壓力上升對企業形成壓力。

淨息差壓力升溫 大陸多家民營銀行下架中長期定存產品

繼大陸五年期大額存批量「隱退」後，民營銀行存款產品調整的風向正向三年期蔓延。大陸多家民營銀行近期下調中長期定存利率，部分產品由「2字頭」降至「1字頭」，並出現三年期、五年期定存下架或限額銷售情況。分析指出，在利率下行與淨息差壓力下，銀行持續調整負債結構，高息存款優勢逐步消退，帶動市場存款配置變化。

跨境券商整治影響發酵 老虎證券6/12起暫停中國境內新增交易

受大陸證監會等八部門聯合推動跨境證券業務整治影響，老虎國際發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。

技術突破 中國石化量產T1000碳纖維

中國石化二日公布，其旗下上海石化聯合上海石油化工研究院成功攻克濕法T一千級高性能碳纖維關鍵技術，並實現批量化生產，標誌著中國石化在高性能碳纖維領域取得里程碑式突破，可用於航空航天、具身智能、低空經濟等高端領域和未來產業。

德陽什邡通用機場 滿足無人機試飛

「我們的A1級通用機場跑道長一千兩百米，預計今年底建成，可全方位滿足無人機試驗試飛要求。」近日，在深圳舉行的二○二六世界無人機大會暨ＵＡＳＥ無人機展上，四川德陽什邡市攜西南無人機適航審定聯合研究中心、什邡通用機場兩大核心資源亮相，吸引了眾多企業前來洽談、合作。

拚資管規模 上海擴大開放投資

上海市人民政府二日印發「關於深化上海全球資產管理中心建設的若干意見」指出，力爭到二○三○年，上海資產管理規模達五十五萬億元人民幣，全國占比三分之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。