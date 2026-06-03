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跨境券商整治影響發酵 老虎證券6/12起暫停中國境內新增交易

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
老虎國際2日發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。（圖／取自中國基金報）
老虎國際2日發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。（圖／取自中國基金報）

受大陸證監會等八部門聯合推動跨境證券業務整治影響，老虎國際發布調整通知指出，自6月12日起，暫停存量投資者在中國境內進行新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作。

澎湃新聞報導，老虎國際6月2日發出上述通知。通知指出，為落實2年集中整治期的行業監管要求，推動跨境證券業務規範發展，老虎國際將對存量投資者帳戶在中國境內的服務進行相應調整。

老虎國際指出，自北京時間2026年6月12日起，針對在境內交易服務：暫停股票等所有品種的新開倉、加倉交易，僅支持賣出、平倉操作；針對在境內資金劃轉服務：暫停資金轉入，轉出功能保持正常，全力保障客戶資金安全。

老虎國際進一步指，本次調整不會影響為存量投資者在境外提供服務，也不影響全體客戶現有資產安全，客戶可正常查詢帳戶、持有及賣出已有持倉。

此前，新華社報導，經國務院同意，大陸證監會等八部門5月22日聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。「總體要求是經過2年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動」，目標是「堅決取締非法、穩妥清理存量」。

根據方案，集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。集中整治期滿後，境外機構要全面關停境內網站、交易軟體及配套伺服器，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

大陸證監會強調，本次整治工作針對的是境外機構非法跨境經營活動，投資者的財產安全不受整治工作影響。投資者已開立的帳戶不會被強制註銷，帳戶裡的資金及股票、基金等資產不會被強制清理。

然而，方案發布的同時，大陸證監會宣布對富途控股、老虎國際、長橋證券立案調查並作出行政處罰事先告知。據富途控股、老虎證券披露，兩家公司罰款總額合計超過人民幣22億元（單位下同）。

其中，富途控股擬罰沒金額為18.5億元，老虎證券擬罰沒4.112億元。此外，富途創辦人兼首席執行長李華、老虎董事兼首席執行官巫天華分別擬被罰款125萬元。

中國基金報指出，作為本次受到處罰的機構之一，老虎國際近年來已持續調整境內業務布局。截至2026年第一季，老虎國際的大陸客戶資產占集團全球總資產的比率約為10%。

大陸證監會等八部門5月22日聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。「總體要求是經過2年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動」，目標是「堅決取締非法、穩妥清理存量」。（路透）
大陸證監會等八部門5月22日聯合印發《綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案》。「總體要求是經過2年集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動」，目標是「堅決取締非法、穩妥清理存量」。（路透）

老虎 券商 北京

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