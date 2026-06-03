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陸企新能源車 5月產銷均增

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國Ａ股多家上市車企一日發布五月的產銷快報。數據顯示，比亞迪上海汽車集團等車企五月新能源汽車產銷量均實現同比正增長。

中新社報導，比亞迪股份有限公司一日發布的公告顯示，二○二六年五月，該公司新能源汽車產量為三八萬○五四九輛，同比增長約百分之八點八；銷量為三八萬三四五三輛，同比增長約百分之○點二六。比亞迪五月出口新能源汽車十六萬六百四十四輛。

上海汽車集團股份有限公司公告稱，五月，公司整車產量為三三萬四六○二輛，銷量為三四萬八九八八輛。其中，新能源汽車產量為一八萬八五六一輛，同比增長百分之二十四點四一；銷量為一八萬二四八四輛，同比增長百分之四十六點四九。今年前五月新能源汽車累計產量為五九萬七四六四輛，同比增長百分之四點六九；累計銷量五九萬四七八五輛，同比增長百分之十三點一六。

北汽藍谷新能源科技股份有限公司當天發布的快報顯示，子公司北京新能源汽車科技股份有限公司五月實現產量二萬○九八二輛，同比增長百分之五十六點二；實現銷量二萬一八七一輛，同比增長百分之二十七點七五。

漢馬科技集團股份有限公司公告稱，五月新能源中重卡產量為一一三九輛，同比增長百分之二十四點三四；銷量一○九五輛，同比增長百分之二十一點四。前五月新能源中重卡累計產量五六六三輛，同比增長百分之六十四點六七；累計銷量五七五五輛，同比增長百分之六十六點二八。

上海 比亞迪 能源

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