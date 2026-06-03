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陸企新能源車 5月產銷均增
中國Ａ股多家上市車企一日發布五月的產銷快報。數據顯示，比亞迪、上海汽車集團等車企五月新能源汽車產銷量均實現同比正增長。
中新社報導，比亞迪股份有限公司一日發布的公告顯示，二○二六年五月，該公司新能源汽車產量為三八萬○五四九輛，同比增長約百分之八點八；銷量為三八萬三四五三輛，同比增長約百分之○點二六。比亞迪五月出口新能源汽車十六萬六百四十四輛。
上海汽車集團股份有限公司公告稱，五月，公司整車產量為三三萬四六○二輛，銷量為三四萬八九八八輛。其中，新能源汽車產量為一八萬八五六一輛，同比增長百分之二十四點四一；銷量為一八萬二四八四輛，同比增長百分之四十六點四九。今年前五月新能源汽車累計產量為五九萬七四六四輛，同比增長百分之四點六九；累計銷量五九萬四七八五輛，同比增長百分之十三點一六。
北汽藍谷新能源科技股份有限公司當天發布的快報顯示，子公司北京新能源汽車科技股份有限公司五月實現產量二萬○九八二輛，同比增長百分之五十六點二；實現銷量二萬一八七一輛，同比增長百分之二十七點七五。
漢馬科技集團股份有限公司公告稱，五月新能源中重卡產量為一一三九輛，同比增長百分之二十四點三四；銷量一○九五輛，同比增長百分之二十一點四。前五月新能源中重卡累計產量五六六三輛，同比增長百分之六十四點六七；累計銷量五七五五輛，同比增長百分之六十六點二八。
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