陸企新能源車 5月產銷均增

大陸機器人新創企業宇樹科技科創板ＩＰＯ申請，從受理到過會僅用時七十三天，是年內審核最快的項目，也是繼長鑫科技之後，科創板預先審閱機制落地後的第二單案例，成為「Ａ股人形機器人第一股」。輝達ＣＥＯ黃仁勳一日也宣布，輝達已與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計Ｈ２＋。宇樹科技收穫多項好消息。

2026-06-03 00:00