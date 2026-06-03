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瀋陽機器人大會 探索智造

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

二○二六瀋陽機器人大會六月一日在瀋陽舉行。中外知名專家學者，韓國德國愛爾蘭等國家的四十多位代表，八十多家機器人領域企業負責人，在大會上以「新質引領發展，智造鏈接未來」為主題展開探討。

中新社報導，走進機器人大會展區，參會企業的近百件智能產品令人應接不暇。在瀋陽粼動仿生科技的展台前，一款海龜兩棲機器人吸引眾人目光。

工作人員表示，企業針對傳統機器人在水陸交界場景易陷、易滑等痛點設計了仿生海龜機器人，該產品從海龜卓越的兩棲適應性中汲取靈感，實現從「單一介質」到「跨介質自主」的跨越。

本屆大會聚焦具身智能、人形仿生、人機協同等前沿賽道。大會期間，將組織六場應用場景對接活動，包括中韓機器人企業B2B對接、科研成果與產業需求對接、產學研深度融合研討、京瀋智能製造企業合作對接、中韓「人工智能+食品加工」產業對接及「零距離」探秘智造前沿活動，推動科創成果與市場需求精準匹配，加速前沿技術從實驗室走向產業化與場景化落地。

韓國高麗大學工科學院產業經營工學部名譽教授張東植認為，ＡＩ和機器人相結合，類人機器人的應用與發展會越來越普及，韓國和中國在此方面可以加強合作。

愛爾蘭 德國 韓國

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