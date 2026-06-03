聽新聞
0:00 / 0:00

拚資管規模 上海擴大開放投資

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

上海市人民政府二日印發「關於深化上海全球資產管理中心建設的若干意見」指出，力爭到二○三○年，上海資產管理規模達五十五萬億元人民幣，全國占比三分之一。

暢通資產管理境內外配置渠道方面，意見指出，根據國家有關部署，推動優化滬港通、中歐通、債券通等機制，穩步推動REITs（不動產投資信託基金）等納入滬港通標的。支持發行香港互認基金，推動與更多境外市場開展交易型開放式指數基金互掛、互認業務。統籌推進銀行間與交易所債券市場互聯互通並統一對外開放。推出更多特定期貨和期權品種，推動更多符合條件的存量品種作為特定品種對外開放。穩步擴大黃金市場制度型對外開放，支持滬港黃金市場合作。

持續優化合格投資者相關制度方面，推動優化合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）制度，有序擴大合格境外投資者可交易期貨和期權品種範圍。持續優化上海合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）試點，完善主體設立「一口受理」，提升跨境投資便利化水平。支持符合條件的資產管理機構依託合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）業務，有序滿足投資者跨境投資需求。提高合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）試點額度使用效率，促進試點額度循環利用。

統籌發展離岸與跨境資產管理業務方面，支持資產管理機構推出便利全球投資者「一鍵配置」境內資產的跨境資產管理產品。鼓勵跨國企業集團在滬設立具備跨境財資管理功能的機構，集中管理使用全球資金。探索銀團貸款份額跨境轉讓試點、信貸資產跨境轉讓、跨境理財等業務。探索構建離岸金融制度框架，研究離岸銀行理財等資產管理業務。研究推進上海國際金融資產交易平台建設。

上海 基金 債券

延伸閱讀

百年信託迎重大進展 勤業眾信：有助降低跨世代傳承風險

港交所拓中亞市場 與哈薩克交易所簽合作備忘錄

劉上旗兼任國泰投信副董 助攻資產管理版圖

陸海外投資新規 防技術外流 系列舉措7月上路

相關新聞

機器人第一股…宇樹科技IPO 73天火速過會

大陸機器人新創企業宇樹科技科創板ＩＰＯ申請，從受理到過會僅用時七十三天，是年內審核最快的項目，也是繼長鑫科技之後，科創板預先審閱機制落地後的第二單案例，成為「Ａ股人形機器人第一股」。輝達ＣＥＯ黃仁勳一日也宣布，輝達已與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計Ｈ２＋。宇樹科技收穫多項好消息。

技術突破 中國石化量產T1000碳纖維

中國石化二日公布，其旗下上海石化聯合上海石油化工研究院成功攻克濕法T一千級高性能碳纖維關鍵技術，並實現批量化生產，標誌著中國石化在高性能碳纖維領域取得里程碑式突破，可用於航空航天、具身智能、低空經濟等高端領域和未來產業。

德陽什邡通用機場 滿足無人機試飛

「我們的A1級通用機場跑道長一千兩百米，預計今年底建成，可全方位滿足無人機試驗試飛要求。」近日，在深圳舉行的二○二六世界無人機大會暨ＵＡＳＥ無人機展上，四川德陽什邡市攜西南無人機適航審定聯合研究中心、什邡通用機場兩大核心資源亮相，吸引了眾多企業前來洽談、合作。

拚資管規模 上海擴大開放投資

上海市人民政府二日印發「關於深化上海全球資產管理中心建設的若干意見」指出，力爭到二○三○年，上海資產管理規模達五十五萬億元人民幣，全國占比三分之一。

瀋陽機器人大會 探索智造

二○二六瀋陽機器人大會六月一日在瀋陽舉行。中外知名專家學者，韓國、德國、愛爾蘭等國家的四十多位代表，八十多家機器人領域企業負責人，在大會上以「新質引領發展，智造鏈接未來」為主題展開探討。

陸企新能源車 5月產銷均增

中國Ａ股多家上市車企一日發布五月的產銷快報。數據顯示，比亞迪、上海汽車集團等車企五月新能源汽車產銷量均實現同比正增長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。