拚資管規模 上海擴大開放投資

上海市人民政府二日印發「關於深化上海全球資產管理中心建設的若干意見」指出，力爭到二○三○年，上海資產管理規模達五十五萬億元人民幣，全國占比三分之一。

暢通資產管理境內外配置渠道方面，意見指出，根據國家有關部署，推動優化滬港通、中歐通、債券通等機制，穩步推動REITs（不動產投資信託基金）等納入滬港通標的。支持發行香港互認基金，推動與更多境外市場開展交易型開放式指數基金互掛、互認業務。統籌推進銀行間與交易所債券市場互聯互通並統一對外開放。推出更多特定期貨和期權品種，推動更多符合條件的存量品種作為特定品種對外開放。穩步擴大黃金市場制度型對外開放，支持滬港黃金市場合作。

持續優化合格投資者相關制度方面，推動優化合格境外機構投資者（ＱＦＩＩ）制度，有序擴大合格境外投資者可交易期貨和期權品種範圍。持續優化上海合格境外有限合夥人（ＱＦＬＰ）試點，完善主體設立「一口受理」，提升跨境投資便利化水平。支持符合條件的資產管理機構依託合格境內機構投資者（ＱＤＩＩ）業務，有序滿足投資者跨境投資需求。提高合格境內有限合夥人（ＱＤＬＰ）試點額度使用效率，促進試點額度循環利用。

統籌發展離岸與跨境資產管理業務方面，支持資產管理機構推出便利全球投資者「一鍵配置」境內資產的跨境資產管理產品。鼓勵跨國企業集團在滬設立具備跨境財資管理功能的機構，集中管理使用全球資金。探索銀團貸款份額跨境轉讓試點、信貸資產跨境轉讓、跨境理財等業務。探索構建離岸金融制度框架，研究離岸銀行理財等資產管理業務。研究推進上海國際金融資產交易平台建設。