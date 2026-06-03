德陽什邡通用機場 滿足無人機試飛

「我們的A1級通用機場跑道長一千兩百米，預計今年底建成，可全方位滿足無人機試驗試飛要求。」近日，在深圳舉行的二○二六世界無人機大會暨ＵＡＳＥ無人機展上，四川德陽什邡市攜西南無人機適航審定聯合研究中心、什邡通用機場兩大核心資源亮相，吸引了眾多企業前來洽談、合作。

「我們的中型垂起多旋翼無人機，辦理適航證有哪些關鍵門檻？」在什邡展位前，青島風向標航空科技負責人向西南無人機適航審定聯合研究中心技術負責人提出了問題。「適航取證要看機型成熟度、設計能力和體系建設，我們可以為企業量身定制方案。」技術負責人的回答，讓對方表示非常滿意。

超高人氣背後，是無人機企業的迫切需求。隨著大陸《無人駕駛航空器飛行管理暫行條例》的實施，中大型無人機必須持證「上天」，但多數企業缺乏實操經驗。什邡提前布局，與大陸民航科學技術研究院共建西南無人機適航審定聯合研究中心，提供適航諮詢、培訓、試驗驗證全流程服務，已參與多項行業標準編制，精準對接無人機企業的各類適航需求。

近年，什邡低空產業取得全面突破。從適航審定「一站式服務」，到通用機場「試飛硬支撐」，再到全鏈條產業配套，「適航+機場+產業+場景」的低空生態優勢明顯，充分展現了西部低空經濟新高地的實力與誠意。