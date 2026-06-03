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技術突破 中國石化量產T1000碳纖維

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
上海石化開始量化生產T一千級高性能碳纖維，可用於航空航天、具身智能、低空經濟等高端領域。圖為上海石化四十八K的大絲束碳纖維生產線。 （新華社）
上海石化開始量化生產T一千級高性能碳纖維，可用於航空航天、具身智能、低空經濟等高端領域。圖為上海石化四十八K的大絲束碳纖維生產線。 （新華社）

中國石化二日公布，其旗下上海石化聯合上海石油化工研究院成功攻克濕法T一千級高性能碳纖維關鍵技術，並實現批量化生產，標誌著中國石化在高性能碳纖維領域取得里程碑式突破，可用於航空航天、具身智能、低空經濟等高端領域和未來產業。

中新社報導，碳纖維性能優越，被稱為「新材料之王」、「黑黃金」，密度不到鋼的四分之一，強度卻是鋼的七至九倍，並且還具有耐腐蝕的特性。碳纖維按絲束規格分為大絲束和小絲束兩類，行業內常用Ｋ代表絲束規格（一Ｋ即一千根單絲），二十四Ｋ及以下為小絲束碳纖維，絲束更細、性能更均勻、精度更高，適配航空航天、高端裝備等高性能場景；四十八Ｋ及以上為大絲束碳纖維，單線產能更大、成本更低，是支撐風電、儲能等工業領域大規模應用的核心材料。Ｔ代表拉伸強度等級，數值越大，強度越高。

上海石化此次研發量產的高性能碳纖維為十二Ｋ小絲束，即每束碳纖維由一萬二千根單絲組成，單絲直徑相當於頭髮絲直徑的十分之一，卻蘊藏著優異的力學性能，而單股絲束拉伸強度超過六點五吉帕、拉伸模量超過三百吉帕，相當於能拉動一輛重約十噸的中型卡車。

目前，中國石化已擁有三Ｋ、六Ｋ、十二Ｋ、二十四Ｋ、四十八Ｋ、六十Ｋ等不同絲束規格近二十種型號的碳纖維產品生產能力，產品性能涵蓋通用級、高性能等級，可用於航空航天、高端製造、風電、交通、體育休閒等各類場景。

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