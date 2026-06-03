字節豆包付費版將上線

字節跳動旗下AI助理豆包據報將於6月下旬啟動付費訂閱並強化電商整合。分析認為，此舉象徵大陸C端AI將由「免費擴張」轉向「商業化驗證」。

科技媒體36氪報導，豆包此前已在App Store更新多檔付費訂閱方案，涵蓋基礎版至專業版，月租費約人民幣68至500元不等。官方則回應稱仍維持免費服務，但同步探索增值內容。

知情人士指出，付費功能將聚焦PPT生成、數據分析等高算力生產力場景，免費版則保留日常使用需求。若進展順利，豆包將於第3季整合電商能力，並透過補貼導流抖音商城。

在產業層面，AI商業化普遍承壓。

分析認為，豆包付費化一方面打破C端AI「免費幻覺」，驗證分層訂閱模式；另一方面強化「AI＋內容＋電商」閉環，使AI由工具入口轉為交易節點，透過「推薦—種草—成交」提升字節整體ARPU（每付費用戶平均收入），同時推動競爭由算力規模轉向場景落地與變現能力。