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哈根達斯出售大陸門市業務 連鎖茶飲檸季接手

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美國食品巨頭通用磨坊（General Mills）2日宣布，已與大陸飲料品牌檸季達成協議，將旗下哈根達斯在大陸的實體門市業務及禮品業務出售給包含檸季在內的投資者集團。記者林宸誼／攝影
美國食品巨頭通用磨坊（General Mills）2日宣布，已與大陸飲料品牌檸季達成協議，將旗下哈根達斯在大陸的實體門市業務及禮品業務出售給包含檸季在內的投資者集團。記者林宸誼／攝影

美國食品巨頭通用磨坊（General Mills）昨（2）日宣布，已與大陸飲料品牌檸季達成協議，將旗下哈根達斯在大陸的實體門市業務及禮品業務出售給包含檸季在內的投資者集團。

根據協議約定，交易完成後，檸季將獲得通用磨坊的獨家品牌授權，可在冰淇淋門市及禮品業務範圍內使用哈根達斯品牌進行經營；哈根達斯在大陸的零售及餐飲服務業務仍由通用磨坊自主運營。

本次交易預計於2026年內完成，具體財務條款未予披露。

分析指出，通用磨坊與檸季的合作模式與麥當勞中國、星巴克中國等外資品牌近年來推行的本土化股權合作不同，檸季並未收購哈根達斯中國公司股權，而是以品牌授權的方式獲得門市業務的經營權。

根據公開資料，哈根達斯在大陸的門市數量與2019年高峰的550多家相比已經腰斬至262家，門市營收與獲利貢獻持續下滑；檸季主打年輕族群與平價高頻消費，不過實體展店並不順利，也面臨到和其他大陸飲料品牌的同質化競爭，此次收購哈根達斯大陸門市業務，被視為突破成長瓶頸、推動品牌升級與業務多元化的重要布局。

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