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騰訊 AI 助理重塑應用賽道 近期推出微信智能體

經濟日報／ 記者林宸誼黃雅慧／綜合報導
騰訊即將推出微信AI Agent，可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務。（取自界面新聞）
騰訊即將推出微信AI Agent，可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務。（取自界面新聞）

大陸科技巨頭騰訊傳出即將推出微信AI智能體（AI Agent，AI助理），可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務，這一舉措將直接影響逾14億微信用戶的使用體驗，並可能重塑大陸AI應用競爭格局。

受該消息激勵，昨（2）日騰訊股價強勢拉升，收盤大漲10.46%，報港幣481.6元，創下2021年1月以來單日最高漲幅紀錄，市值飆升至港幣4.39兆元，港股市值最高的「老股王」地位再度鞏固。

目前阿里巴巴已將電商、旅行、地圖服務整合接入千問AI應用；字節跳動也為豆包App上線了網購等AI助理功能。知情人士稱，儘管豆包、千問的月活躍用戶規模遠不及微信的14億，但用戶增速迅猛，倒逼騰訊加快推出自研AI助理。

英國金融時報報導，騰訊已完成微信AI助理原型測試，最快本月啟動合規審批。該項目被列為最高戰略優先順序，用戶可右滑喚出AI，自動調用海量小程式完成點單等日常任務。

微信自2011年作為即時通訊應用上線以來，已演變為深度嵌入大陸日常生活的超級平台。透過企業和政府機構搭建的小程式，使用者可在微信內完成外賣點餐、繳納水電費、預約就醫等幾乎所有日常事務，這也使騰訊累積海量使用者行為數據。微信AI助理若能有效整合這一生態，將大幅提升平台的使用黏性與商業價值。

騰訊目前已在微信內嵌入具備搜索功能的聊天機器人「元寶」，但功能尚不及完整AI助理。分析指出，推出微信AI助理核心市場意義在於推動超級應用（App）從「工具平台」向「主動服務作業系統」進化，重塑中國大陸C端AI入口競爭格局，並強化微信生態對中小商家與日常服務的控制力。

對騰訊自身戰略意義大於技術意義，騰訊將不依賴「混元模型參數領先」，而是用微信生態兌現AI價值，若成功，可扭轉市場對其「AI滯後」質疑，提升估值邏輯從「流量+遊戲」轉向「AI驅動的服務作業系統」。

騰訊 阿里巴巴 微信

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