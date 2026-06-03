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機器人第一股…宇樹科技IPO 73天火速過會

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
宇樹科技於六月一日通過科創版上市審核。圖為近日觀眾在天津登場的世界智能產業博覽會觀看宇樹科技機器人擂台賽。 （新華社）
宇樹科技於六月一日通過科創版上市審核。圖為近日觀眾在天津登場的世界智能產業博覽會觀看宇樹科技機器人擂台賽。 （新華社）

大陸機器人新創企業宇樹科技科創板ＩＰＯ申請，從受理到過會僅用時七十三天，是年內審核最快的項目，也是繼長鑫科技之後，科創板預先審閱機制落地後的第二單案例，成為「Ａ股人形機器人第一股」。輝達ＣＥＯ黃仁勳一日也宣布，輝達已與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計Ｈ２＋。宇樹科技收穫多項好消息。

宇樹科技ＩＰＯ申請在三月廿日獲上交所受理，擬融資四十二點○二億元，從受理到六月一日上會僅用時七十三天，遠快於科創板平均審核周期。刷新近年來科創板ＩＰＯ「閃電上會」速度。此前，摩爾線程科創板ＩＰＯ從獲受理到過會用時八十八天。

宇樹科技二○一六年八月成立於杭州，招股書顯示，截至去年，宇樹科技四足機器人累計銷量超過三點三萬台，人形機器人年出貨量突破五千五百台，兩項業務市場占有率均穩居全球首位。截至招股書簽署日，宇樹科技董事長、ＣＥＯ王興興直接持股百分之廿三點八二。

上證報分析，宇樹科技ＩＰＯ過會，折射出資本市場鮮明的「扶科」導向。具身智慧產業正處於「演示驗證」向「規模商用」切換的階段，技術代際更替快、競爭格局未定型，上市節奏快慢也影響著企業能否保住先發優勢、抓住產業化窗口。從宇樹科技ＩＰＯ流程可以看出，資本市場正在用更精準的規則設計和更高的審核效率，為硬科技企業提供堅實支撐。

此外，黃仁勳一日在ＧＴＣ大會上稱，輝達與宇樹科技合作的系統也被稱為Isaac GR00T系統，這套系統將面向高等教育機構和大學研究人員開放，客戶範圍包括史丹佛大學、蘇黎世聯邦理工學院等科研機構。在這套系統中，宇樹科技提供約一點八公尺高的Ｈ２人形機器人本體，輝達則提供ＡＩ計算平台、機器人基礎模型和仿真系統支持。

黃仁勳 輝達 機器人

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