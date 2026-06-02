AI PC產業鏈走向混合架構 芯海科技：3至5年關鍵在離線推理能力提升

在AI PC與全球供應鏈重組趨勢帶動下，大陸A股上市科技公司、IC設計廠芯海科技海外市場部總監楊宇光2日透露，將積極加快海外布局。AI PC浪潮正重新定義PC硬體架構，而公司所切入的並非前端運算，而是以「主板控制與系統管理」為核心的底層晶片角色，強調在AI運算負載提升下的穩定性與功耗平衡能力。

2026 COMPUTEX以「AI Together」為主題登場，吸引33國約1500家廠商參與，其中大陸和香港廠商分別為219家、23家。芯海科技連續五年參展，海外市場部總監楊宇光2日受訪表示，公司正加快海外布局，並將AI PC視為PC架構重塑的關鍵節點，切入點並非前端算力，而是以主板控制與系統管理為核心的底層晶片，在AI負載提升下強化穩定性與功耗平衡。

他指出，傳統嵌入式控制器多採8位元架構，但AI PC需支援本地大模型推理，使CPU、GPU與記憶體規格同步升級，系統功耗與時序管理複雜度大幅上升。因此新一代嵌入式控制器（EC）晶片已升級至ARM Cortex-M33 32位元架構，並提升RAM與Flash容量，同時導入輕量模型運算，用於模擬整機功耗分配、電源時序與系統調度，使運算資源能在更穩定狀態下運行。

楊宇光提到，晶片亦整合多項安全機制，包括256位元加密與用戶身份識別模組，用於保護指紋識別登入、金鑰存取等敏感資訊，強化AI PC時代的本地端資安能力。產品已導入聯想供應鏈，並延伸至Super I/O、USB Hub、電池管理系統（BMS）等周邊晶片，形成完整產品布局。

談及AI PC未來發展，楊宇光認為，未來3至5年硬體變化將集中於離線推理能力提升與邊緣運算普及，使應用端不僅用於娛樂與辦公，也將延伸至工業控制、教育與視覺識別等場景。部分傳統工業控制設備（如PLC）亦可能逐步被PC加軟體方案取代，形成新一輪硬體替代與升級周期。

對於市場結構，他認為全球供應鏈區域化影響有限，PC需求仍維持千萬級規模，公司將目標設定在單一產品年出貨千萬級，同時拓展台系（如電子五哥：廣達、緯創、和碩、仁寶、英業達等）與美系供應鏈合作，並布局東南亞、拉美與歐洲市場，透過雙供應鏈策略提升供應彈性。

談及產業優勢，他指出，過去外界多以成本與規模理解大陸半導體產業，但在AI領域競爭中，已呈現中美兩強格局。差異在於，美國在系統與基礎模型層面較強，而大陸廠商更擅長應用落地與場景整合，在工業、消費電子與邊緣運算設備中形成快速導入能力，使AI從模型走向硬體與產業應用的速度更快。

2026 COMPUTEX以「AI Together」為主題登場，吸引約1500家廠商參與，其中大陸和香港廠商分別為219家、23家。大陸A股上市科技公司、IC設計廠芯海科技連續五年參展。記者謝守真／攝影