快訊

115年會考等級對照表出爐！ A++門檻一次看 國文、社會最多只能錯2題

合作課程爆糾紛…尼泊爾瑜珈師控「只拿到1%收益」怒轟騙子 愛莉莎莎現身回應

還沒熱完…明部分地區高溫飆36度 這日起變天、下周迎梅雨

聽新聞
0:00 / 0:00

星巴克後又1西方消費巨頭撤退！哈根達斯大陸門店出售給檸季

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
通用磨坊（General Mills）宣布，將旗下哈根達斯（Häagen-Dazs）大陸門店，出售給大陸本土茶飲品牌檸季。記者林宸誼／攝影
通用磨坊（General Mills）宣布，將旗下哈根達斯（Häagen-Dazs）大陸門店，出售給大陸本土茶飲品牌檸季。記者林宸誼／攝影

通用磨坊（General Mills）宣布，將旗下哈根達斯（Häagen-Dazs）大陸門店，出售給大陸本土茶飲品牌檸季。檸季坐擁逾3000家高階茶飲門店，將獲在大陸冰淇淋門店及禮品業務的獨家品牌授權。

這是繼星巴克40億美元出售大陸多數股權後，又是西方消費巨頭本土化撤退的代表性案例。

華爾街見聞報導，買方將獲得哈根達斯品牌在大陸冰淇淋門店及禮品業務中的獨家許可，交易預計在2026年內完成。通用磨坊仍將保留哈根達斯在大陸的零售和餐飲通路業務。

哈根達斯曾是大陸上一代高階冰淇淋消費的代表。它依靠門店、禮品券和節日行銷，把冰淇淋從一種即時零食，包裝成了約會、送禮和社交消費。

但過去幾年，這套模型越來越難以為繼。目前哈根達斯大陸門店，已從高峰期的近600家縮減至200家左右。

哈根達斯的品牌仍有價值，但在大陸，門店需要更快的產品更新、更靈活的價格體系，以及更強的外賣與本地行銷能力。對一家跨國食品公司而言，繼續直接管理一張線下門店，已經不再是最輕鬆的生意。

站在檸季的角度，這雖是一次跨度很大的躍遷，但本身也符合多品牌營運的思路。

早在2023年就有消息傳出，檸季有意透過收購飲品品牌和上下游產業，形成「N品牌戰略」，最終打造一個飲品管理集團。

到了2024年，檸季董事長汪潔表示，凡是飲品相關的專案都會看，例如椰子水、優酪乳、輕乳茶，也包括糖、茶、包材等供應鏈企業；標的最好已經跑完從0到1，基本模型成立，產品受消費者認可，估值在檸季可承受範圍內。

這場合作帶來的想像空間，或主要來自三點：供應鏈採購、加盟商資源和本土化營運。

從行業競爭的激烈程度與龍頭絕對規模來看，更多品牌在萬店之前就會觸及到天花板。

現階段檸季門店已超過3000家，主要集中在華中、華東和西南地區。對檸季而言，第二品牌能夠為現有加盟商提供新的開店出口，緩解單一品牌擴張的邊界壓力。

同時，檸季在現制飲品、外賣、社交平台種草和年輕化上新上的經驗，也可能幫助哈根達斯擺脫過去過於依賴高階門店和禮品券的路徑。

這個夏天，冰淇淋的熱度仍然在現制茶飲行業蔓延。一端是蜜雪冰城用低價霜淇淋把品類拉回極致性價比，另一端是Gelato、手作冰淇淋和茶飲甜品化不斷搶走年輕人的即時體驗場景。

哈根達斯最尷尬的位置在於，既不像蜜雪足夠便宜，也不像新式Gelato足夠新鮮；既有高階品牌包袱，又缺少足夠高頻的產品更新。

如果檸季能重新梳理哈根達斯的價格梯度、門店效率和消費場景，這筆交易可能成為外資消費品牌本土化營運的新樣本。

星巴克 冰淇淋 大陸

延伸閱讀

蜜雪冰城…國民手搖飲 全球6萬門市

強調以科技做為差異化！上海京東MALL 12日開業

稱陸國貨鞋好穿！傳美NBA球星柯瑞將代言李寧10年

知名手搖飲「李有甜」宣布多店熄燈 粉絲不捨：等你們準備好

相關新聞

台積3奈米核心人物辭日本終身職返中國 分析：北京贏了

在全球半導體競爭持續升溫之際，曾參與台積電3奈米先進製程相關研發工作的中國科學家達博，近日辭去日本國立材料研究所（NIMS）終身職位，率領核心研發團隊返回中國，受聘擔任中國科學技術大學講席教授。消息曝光後，引發半導體產業與學界高度關注，有分析指「北京在半導體戰中取得一場重大的情報與人才勝利」。

告別全免費時代 字節跳動AI「豆包」月底推付費訂閱制

中國通用人工智慧（Generative AI）大模型的「全免費默契」即將被打破，網路上近日流傳出字節跳動旗下超人氣AI應用「豆包」的商業化付費路徑與定價方案，這意味著在經歷了近兩年的燒錢補貼與用戶爭奪戰後，中國大模型產業正式邁入考驗用戶付費意願與商業化變現的「下半場」。

繼星巴克後！ 檸季接手哈根達斯大陸門店

通用磨坊（General Mills）宣布，將旗下哈根達斯（Häagen-Dazs）大陸門店，出售給大陸本土茶飲品牌檸季。檸季坐擁逾3000家高階茶飲門店，將獲在大陸冰淇淋門店及禮品業務的獨家品牌授權。

冀擺脫內捲泥淖 陸業者成立聯盟進軍太空太陽能

大陸業者為突圍太陽能光電產能過剩問題，業者2日在第十九屆（2026）國際太陽能光電和智慧能源&儲能和電池（上海）大會暨展覽會（簡稱「SNEC2026」）開幕式上正式啟動「太空能源發展聯盟」。預計匯聚光儲氫算充全產業鏈資源，旨在打通航天與新能源的邊界。

與阿里千問、字節豆包一戰？ 傳騰訊將推出微信AI智能體

有消息指出，大陸網路巨頭騰訊即將推出面向中國用戶的微信AI Agent，可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務。受到該消息激勵，騰訊控股在港股放量大漲，盤中一度漲8.85%，有望創下2024年以來單日最大漲幅。

活化為香港首座「文化別墅」 虎豹別墅年底起分階段重開

停運逾3年的虎豹別墅將於年底再次開放，將會活化為香港首座「文化別墅」項目，由文化體育及旅遊局委聘藝術文化基金會（FAC），以非牟利及自負盈虧方式營運。有代表於1日啟動典禮上分享指，別墅將採取收費入場，初步預計門票約100港元（約12.7美元）。由今年底起分三階段逐步開放，涵蓋光影潛行室、音律閣、藏書閣及光影廂房等設施，並接待藝術家駐留創作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。