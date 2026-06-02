星巴克後又1西方消費巨頭撤退！哈根達斯大陸門店出售給檸季

通用磨坊（General Mills）宣布，將旗下哈根達斯（Häagen-Dazs）大陸門店，出售給大陸本土茶飲品牌檸季。檸季坐擁逾3000家高階茶飲門店，將獲在大陸冰淇淋門店及禮品業務的獨家品牌授權。

這是繼星巴克40億美元出售大陸多數股權後，又是西方消費巨頭本土化撤退的代表性案例。

華爾街見聞報導，買方將獲得哈根達斯品牌在大陸冰淇淋門店及禮品業務中的獨家許可，交易預計在2026年內完成。通用磨坊仍將保留哈根達斯在大陸的零售和餐飲通路業務。

哈根達斯曾是大陸上一代高階冰淇淋消費的代表。它依靠門店、禮品券和節日行銷，把冰淇淋從一種即時零食，包裝成了約會、送禮和社交消費。

但過去幾年，這套模型越來越難以為繼。目前哈根達斯大陸門店，已從高峰期的近600家縮減至200家左右。

哈根達斯的品牌仍有價值，但在大陸，門店需要更快的產品更新、更靈活的價格體系，以及更強的外賣與本地行銷能力。對一家跨國食品公司而言，繼續直接管理一張線下門店，已經不再是最輕鬆的生意。

站在檸季的角度，這雖是一次跨度很大的躍遷，但本身也符合多品牌營運的思路。

早在2023年就有消息傳出，檸季有意透過收購飲品品牌和上下游產業，形成「N品牌戰略」，最終打造一個飲品管理集團。

到了2024年，檸季董事長汪潔表示，凡是飲品相關的專案都會看，例如椰子水、優酪乳、輕乳茶，也包括糖、茶、包材等供應鏈企業；標的最好已經跑完從0到1，基本模型成立，產品受消費者認可，估值在檸季可承受範圍內。

這場合作帶來的想像空間，或主要來自三點：供應鏈採購、加盟商資源和本土化營運。

從行業競爭的激烈程度與龍頭絕對規模來看，更多品牌在萬店之前就會觸及到天花板。

現階段檸季門店已超過3000家，主要集中在華中、華東和西南地區。對檸季而言，第二品牌能夠為現有加盟商提供新的開店出口，緩解單一品牌擴張的邊界壓力。

同時，檸季在現制飲品、外賣、社交平台種草和年輕化上新上的經驗，也可能幫助哈根達斯擺脫過去過於依賴高階門店和禮品券的路徑。

這個夏天，冰淇淋的熱度仍然在現制茶飲行業蔓延。一端是蜜雪冰城用低價霜淇淋把品類拉回極致性價比，另一端是Gelato、手作冰淇淋和茶飲甜品化不斷搶走年輕人的即時體驗場景。

哈根達斯最尷尬的位置在於，既不像蜜雪足夠便宜，也不像新式Gelato足夠新鮮；既有高階品牌包袱，又缺少足夠高頻的產品更新。

如果檸季能重新梳理哈根達斯的價格梯度、門店效率和消費場景，這筆交易可能成為外資消費品牌本土化營運的新樣本。