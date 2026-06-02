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獲AMD intel全球雙認證 芯海科技積極布局AI PC產業鏈

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
芯海科技海外市場總監楊宇光表示，該公司晶片已通過 AMD intel 全球雙認證，積極布局AI PC產業鏈，搶占全球新商機。（記者賴錦宏／攝影）
芯海科技海外市場總監楊宇光表示，該公司晶片已通過 AMD intel 全球雙認證，積極布局AI PC產業鏈，搶占全球新商機。（記者賴錦宏／攝影）

來台灣COMPUTEX的芯海科技（上海科創板上市）強調，該公司晶片已通過 AMD intel 全球雙認證，積極布局AI PC產業鏈，搶占全球新商機，希望透過台北電腦展首次面向台灣電腦五哥和全球半導體產業，正式跨出海外市場。

芯海科技海外市場總監楊宇光表示，以PC晶片為例，芯海於2022年率先推出大陸首款通過Intel PCL認證的32位高性能EC晶片，打破海外壟斷，此後更陸續進入AMD認證及聯想、榮耀等頭部大廠供應商列表，截至2024年末EC累計出貨量近1000萬顆。

針對黃仁勳在本次COMPUTEX提出的AI PC概念，楊宇光表示，芯海已建構完善的全場景運算外圍晶片矩陣，成為全球少數透過Intel、AMD及大陸國產CPU平台全相容認證的晶片供應商。不僅實現了以EC為核心，涵蓋PD、HapticPad、USB HUB、BMS的橫向產品布局，更完成從筆記型電腦到桌上型電腦、工控機、邊緣運算及伺服器的縱向延伸，最終形成面向AI PC時代的新一代智慧運算產品布局。

楊宇光透露，芯海產品性能和可靠性已達國際一流水平，目前PC最大客戶是聯想，已進入聯想AVL列表，不僅標誌著公司EC產品在可靠性、兼容性及長期供貨保障等方面得到了充分驗證，還意味著公司將加速進軍全球供應鏈體系。此外，在人形機器人領域，圍繞著電子皮膚、六維力感測器等關鍵應用，芯海已與相關客戶展開探索與合作。

楊宇光表示，隨著AI技術應用場景不斷深化擴容，芯海科技率先布局，建構「晶片+演算法+場景+AI」的商業模式，布局雲端、邊緣和終端智慧協同生態。目前，芯海科技的晶片主要是由華虹生產，少部分由中芯國際生產。

楊宇光表示，芯海注重研發一全公司共六百人光研發部門就四百人，占公司總人數的比例為68.13%。研發投入佔營收32.8%（2025年），累計專利超1000件，聚焦「模擬+MCU」雙平台與AIoT/AI PC/汽車電子三大方向。

Intel AMD 黃仁勳

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