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冀擺脫內捲泥淖 陸業者成立聯盟進軍太空太陽能

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸業者為突圍太陽能光電產能過剩問題，2日在第十九屆（2026）國際太陽能光電和智慧能源&儲能和電池（上海）大會暨展覽會（簡稱「SNEC2026」）開幕式上正式啟動「太空能源發展聯盟」。圖／取自上證報
大陸業者為突圍太陽能光電產能過剩問題，2日在第十九屆（2026）國際太陽能光電和智慧能源&儲能和電池（上海）大會暨展覽會（簡稱「SNEC2026」）開幕式上正式啟動「太空能源發展聯盟」。圖／取自上證報

大陸業者為突圍太陽能光電產能過剩問題，業者2日在第十九屆（2026）國際太陽能光電和智慧能源&儲能和電池（上海）大會暨展覽會（簡稱「SNEC2026」）開幕式上正式啟動「太空能源發展聯盟」。預計匯聚光儲氫算充全產業鏈資源，旨在打通航天與新能源的邊界。

彭博報導，協鑫科技與天合光能等13家創始成員正式發起成立了太空能源發展聯盟。尚德電力創始人施正榮也在其中。儘管該聯盟的具體目標及運作細節尚未對外披露，但這釋放出明確信號，表明中國太陽能光電行業正積極探索開發太空太陽能的潛在機遇。

目前，協鑫科技計劃到2028年實現太空太陽能組件的量產，作為該公司為中國航天器提供「標配電源」計劃的一環；晶科能源也目標在2046年實現太空太陽能計劃。

中國光伏行業協會執行秘書長劉譯陽今年2月曾受訪指出，當前太空太陽能仍處於技術探索與地面驗證階段，商業化路徑、成本結構、在軌運維體系等均存在重大不確定性。

太陽能光電產業被視為中國產能過剩最嚴重的行業之一。雖然該行業為中國創造了創紀錄的貿易順差，但持續加劇的競爭不僅大幅壓縮企業的利潤空間，也引發了大陸與其他國家之間的貿易摩擦。彭博分析認為，面對太陽能光電市場日益激烈的內卷與不斷加劇的虧損壓力，進軍太空太陽能領域，或許將成為這些企業擺脫當前困境的一條出路。

儘管大陸官方要求扎實推進太陽能行業「反內捲」工作之際，22家太陽能光電主產業鏈企業今年第1季合計營收年降逾11%，數家行業龍頭更已連續10季淨虧損，凸顯中國太陽能光電行業「反內捲」的複雜性和長期性超出預期。

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