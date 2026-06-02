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與阿里千問、字節豆包一戰？ 傳騰訊將推出微信AI智能體

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
有消息指出，大陸網路巨頭騰訊即將推出面向中國用戶的微信AI Agent，可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務。圖／取自界面新聞
有消息指出，大陸網路巨頭騰訊即將推出面向中國用戶的微信AI Agent，可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務。圖／取自界面新聞

有消息指出，大陸網路巨頭騰訊即將推出面向中國用戶的微信AI Agent，可以幫助用戶在應用程式內完成各種任務。受到該消息激勵，騰訊控股在港股放量大漲，盤中一度漲8.85%，有望創下2024年以來單日最大漲幅。

事實上，騰訊股價近期低迷，5月28日騰訊股價創下2025年4月以來的新低。若自去年10月的階段高點算起，其股價跌幅超過三分之一，市值蒸發了2.2兆港元。

英媒金融時報引述消息人士說法稱，騰訊正在測試上述Agent的原型，並計劃最早於本月啟動正式發布前的合規流程。據悉，用戶可以透過在微信主界面向右滑動來存取AI agent的聊天框。但該消息未獲騰訊公開回應證實。

報導指出，合規審核完成後，騰訊將先面向小範圍外部用戶開展灰度測試，再分階段逐步全量推廣。目前尚未確定正式上線日期，原因是合規審批所需時長存在不確定性。

如果騰訊這款AI智能體成功落地的話，對騰訊而言會是重要且關鍵一步，有望助力騰訊實現彎道超車，趕超大陸國內同行競品。目前阿里巴巴已將電商、旅行、地圖服務整合接入千問AI應用；字節跳動也為豆包App上線了網購等智能體服務功能。知情人士稱，儘管豆包、千問的月活用戶規模遠不及微信的14億，但用戶增速迅猛，倒逼騰訊加快推出自研 AI 智能體。

騰訊此前針對個人、企業及開發者三類人群，推出定位清晰的3款主力Agent產品，分別為QClaw、WorkBuddy、OpenClaw。該公司亦於近日推出作業系統層級AI助理Marvis(馬維斯)，預置6個Agent協同的「AI團隊」，包括主Agent統籌任務，並調度File、Computer、App、Browser、Search等專項Agent並行執行，裝機即用。

而騰訊也與其他大陸平台合作，財聯社報導，美團1日晚間的財報電話會上，王興表示，美團AI助手「小美」與騰訊元寶的合作將於近期上線。屆時，用戶可直接在「元寶」中輸入訴求，通過「小美」調用外賣等本地生活服務，幫助用戶更便捷無縫地完成一站式本地生活服務的交易。

微信 騰訊 金融時報 阿里巴巴 字節跳動 AI

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