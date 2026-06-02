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港交所拓中亞市場 與哈薩克交易所簽合作備忘錄

中央社／ 香港2日電

香港股票交易所今天宣布，已與哈薩克的阿斯塔納國際金融中心（AIFC）管理局及其旗下的阿斯塔納國際交易所（AIX）簽署了兩份合作備忘錄，以加強雙方合作並提升香港與中亞資本市場的互聯互通。

據公布，與AIFC管理局簽署的合作備忘錄，涉及推進氣候轉型、減碳及綠色金融等領域的合作，包括可持續航空項目的開發、融資及落實；雙方也將在大宗商品市場的交易及生態圈發展等方面展開合作，並支持早期採礦項目的融資活動。

至於與AIX簽署的合作備忘錄，兩家交易所將合作拓展跨境上市機遇，推動股票雙重上市等；雙方也將建立定期溝通機制，了解市場發展趨勢，並評估進一步的業務合作機會。

港交所行政總裁陳翊庭說，「中亞在全球大宗商品及可持續發展領域的重要性持續提升，我們這次的多方合作將有助全球發行人及投資者開拓新機遇。透過與AIX探索兩地跨境上市，以及與AIFC管理局在綠色金融及大宗商品領域展開合作，可進一步鞏固香港交易所作為市場互聯互通橋樑的角色，同時支持香港與中亞的資本雙向流動。」

據介紹，AIFC於2018年成立，是哈薩克的國際金融樞紐，也是資金流向中亞、高加索及歐亞經濟聯盟的門戶。

此外，網上資料顯示，AIX是哈薩克一家國際交易所，於2017年成立，由AIFC管理局和上海證券交易所共同投資建設；AIX旨在成為全球投資者進入哈薩克和中亞地區的投資門戶，以及服務「一帶一路」建設的金融平台。

與此同時，香港行政長官李家超正在當地訪問，他是於5月31日率領訪問團訪問哈薩克和烏茲別克，團員包括40位香港商貿與專業代表、30位中國大陸企業代表。

哈薩克 港交所 香港交易所

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