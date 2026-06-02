強調以科技做為差異化！上海京東MALL 12日開業

搶搭618購物節，京東MALL上海首店已於5月30日試營業，並將於6月12日開業。台籍房產專家們表示，京東MALL前身是台商物業，現在換成京東經營，且區位恰巧位於地鐵出入口，可以帶來人流，並以科技感與周遭傳統商場走出差異化。

上海信義房屋區域總監魏逢佑表示，京東MALL所在地是在閔行區七寶街區，區域位置類似像台北市的大同、萬華區，且擁有地鐵，可以帶來人潮。

前復旦大學房地產研究中心地產運營研究所所長蔡為民指出，京東MALL前身是台商所營運的匯寶廣場，成立於2007年。現在改由京東經營，更多的是強調科技感、體驗感，再透過餐飲等規劃，能夠把人留下來。與周邊傳統的商場，走不一樣的路線。

實際走一趟上海京東MALL，智元機器人線下零售首店也開進上海京東MALL，根據智元說法，是標榜以「沉浸式體驗+全品類呈現+部署態應用」為核心，實現從前端導購到後端運維的全鏈路機器人主導模式，讓機器人首次實現「自己賣自己」。官方並預告，將於6月13日營業。

上海京東MALL建築面積達4萬平方公尺，官方資料指出，是一座沉浸式科技消費綜合體，匯集200多家全球一線消費品牌，線上線下可售商品超 20 萬款，覆蓋大家電、3C 數碼、全屋家居、家裝好物等全品類，實現一站式置家需求。

截至2026年5月，京東MALL在全大陸已開業門店達到‌27家‌，覆蓋全大陸20個省級行政區的核心城市，單店面積在3萬到8萬平方公尺不等，單店商品超20萬種。除了已經開業的門店，長春、濟南洪樓店等多個項目也在建設中。

搶搭618購物節，京東 MALL 上海首店已於5月30日試營業，並將於6月12日開業。記者林宸誼／攝影

智元機器人線下零售首店也開進上海京東MALL，智元並預告，將於6月13日營業。記者林宸誼／攝影

京東MALL內設有京東銀齡館。記者林宸誼／攝影