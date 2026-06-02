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日賺265億的公司長這樣 陸公布輝達全球總部衛星照

聯合報／ 大陸中心／即時報導
輝達全球總部由兩棟極具代表性建築組成，兩棟建築外觀大量採用三角形結構，據稱象徵NVIDIA GPU圖形運算的核心元素—三角網格（Triangle Mesh）。（圖／取自「吉林一號」微信公眾號）
輝達全球總部由兩棟極具代表性建築組成，兩棟建築外觀大量採用三角形結構，據稱象徵NVIDIA GPU圖形運算的核心元素—三角網格（Triangle Mesh）。（圖／取自「吉林一號」微信公眾號）

輝達NVIDIA）日前公布2027會計年度第一季財報，單季總營收達816億美元，以當前匯率換算，相當於一天就入帳新台幣265億元。這麼狂的企業究竟長什麼樣？大陸「吉林一號」公布輝達位於美國加州聖塔克拉拉的全球總部衛星照。

輝達全球總部由兩棟極具代表性的建築組成：Endeavor（奮進號）和Voyager（航海家號），兩棟大樓總面積約3.5萬坪。建築外觀大量採用三角形結構，象徵NVIDIA GPU圖形運算的核心元素—三角網格（Triangle Mesh）。

據稱，輝達執行長黃仁勳當年曾親自參與總部設計，甚至要求建築本身要像一顆巨大的晶片。後來NVIDIA還利用自己的GPU與AI工具協助建築設計，因此被稱為「由NVIDIA技術設計出來的NVIDIA總部」。

「吉林一號」還加碼公布同樣位於加州的蘋果公司總部 「Apple Park」衛星照。「吉林一號」稱，從太空鳥瞰，蘋果公司總部宛如一艘巨大的宇宙飛船，懸浮在綠色的海洋中。「Apple Park」環形建築直徑達473公尺，周圍環繞著數千棵樹木，與輝達的三角總部形成有趣的對比。

「吉林一號」是中國長光衛星技術有限公司研製的商用衛星，為中國自主研製的第一型商用高分辨率遙感衛星，目前已建成全球最大的「亞米級」（指小於1公尺）精度商業遙感衛星星座，該衛星星座可對全球任意地點實現每天35至37次重訪，號稱可為農業、林業、氣象、海洋、資源、環保、城市建設以及科學試驗等領域提供遙感數據和產品服務。 

從太空鳥瞰，蘋果公司總部宛如一艘巨大的宇宙飛船，懸浮在綠色的海洋中。（圖／取自「吉林一號」微信公眾號）
從太空鳥瞰，蘋果公司總部宛如一艘巨大的宇宙飛船，懸浮在綠色的海洋中。（圖／取自「吉林一號」微信公眾號）

輝達 黃仁勳 NVIDIA

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