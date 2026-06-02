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告別全免費時代 字節跳動AI「豆包」月底推付費訂閱制

世界日報／ 中國新聞組╱北京2日電
字節跳動旗下AI「豆包」將告別免費時代。(取材自新藍網）
字節跳動旗下AI「豆包」將告別免費時代。(取材自新藍網）

中國通用人工智慧（Generative AI）大模型的「全免費默契」即將被打破，網路上近日流傳出字節跳動旗下超人氣AI應用「豆包」的商業化付費路徑與定價方案，這意味著在經歷了近兩年的燒錢補貼與用戶爭奪戰後，中國大模型產業正式邁入考驗用戶付費意願與商業化變現的「下半場」。

本次付費計畫由字節跳動旗下的AI大模型團隊主導，受影響的對象涵蓋了豆包目前高達3.45億的月活躍用戶，其中包含日常休閒聊天的普通大眾，以及將AI視為生產力工具的個人創作者、程式設計師與企業團隊。

豆包將打破以往全面免費的模式，採取「基礎免費+高階付費」的雙軌制分級服務。

基礎版（0元/永久免費）：保留日常對話、基礎文案創作、翻譯、拍圖識圖及基礎生圖等功能，承諾不閹割、不降速。

增值付費版：針對重度用戶推出三檔訂閱制方案，包含標準版（68元/月）、加強版（200元/月）及專業版（500元/月），解鎖長文本精讀、完整 PPT 生成、可商用高清生圖、批量數據處理及企業級API對接等高階功能。

這項付費功能預計將於2026年6月下旬正式上線，屆時字節跳動預計會在同期的Force大會上正式宣布並更新此功能。進入第三季度後，豆包還計畫進一步打通抖音電商生態，透過補貼策略為抖音商城引流，並預計在第四季度進入穩定運行期。

推動付費的核心原因在於驚人的算力成本壓力。截至2026年第一季度，豆包的日均 oken（詞元）調用量已突破 120萬億，且在三個月內翻倍。由於生成式AI的每一次互動都需要GPU集群進行即時運算，邊際成本無法趨零，單日文本推理成本便高達數千萬元。在財務上，完全免費的模式已難以長期維系，分級收費成為平衡普惠需求與商業回報的必然選擇。

目前市場對此反應兩極，部分專業用戶認為付費換取優先算力與高階功能理所當然；但也有不少普通用戶擔憂未來免費版會遭遇響應降速、廣告植入等隱性降權。

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