港故宮熱賣8萬盲盒 銷售額逾255萬美元 將開拓年輕族群

香港統計處資料顯示，香港的文化及創意產業增加價值超過千億元，2023年達1345.36億港元（約171.8億美元），按年增長10.2%，占本地生產總值的4.6%。香港故宮文化博物館館長吳志華1日表示，冀透過將博物館展覽內容帶到社區，配合盲盒等周邊產品，開拓年輕族群市場，推動香港的文創經濟發展。

香港故宮自2022年7月開幕以來，至2025年初的總參觀人數已累計達近300萬人次，開幕約一年半（2024 年 1 月），累計訪客量達到200萬人次。2024年至2025初：非本地旅客（以內地及海外遊客為主）的占比大幅飆升至約73%，博物館已經成功從「本地文化熱點」轉型為「國際與雙邊旅遊的必訪地標」。

大公報報導，香港故宮在去年11月展出250件來自埃及博物館珍藏，門票屢見售罄，至今已錄得近45萬參觀人次。吳志華表示，希望把博物館內容由展廳空間走進社區，並與不同界別合作，例如早前與星巴克、九巴等展開跨界合作，最近又與港鐵聯乘在站內舉行主題巡展，將館內正在進行的「古埃及文明大展」延伸到城市之中，既可推廣兩個機構，亦讓觀眾在9個港鐵站體驗不同的古埃及文化。

為配合「古埃及文明大展」，香港故宮去年推出逾140款限量文創產品。吳志華透露，當時首度推出的盲盒，至今已售出超過8萬個，相等於每5個入場觀眾中，有1人會購買盲盒，相關文創產品銷售額已超過2000萬港元（約255萬美元）。

吳志華指出，博物館展覽包含不同的成功元素，除了展覽內容，還有具趣味的呈現方式，以及整體展覽及周邊文創產品的設計。他指出，相關文創產品交由不同供應商負責，配合洞察觀眾的喜好，帶來銷售和利潤，反映博物館的文創產品也有成功的機會。

「撇除賺錢與否，整個展覽是城中熱話，畢竟市場轉變太快，市場觸覺需要更敏銳，在推陳出新的同時，亦要懂得在變與不變之間的發揮。」

吳志華提到，早在1970年代，作為文化及創意產業的關鍵核心之一，香港的設計產業發展蓬勃，配合對外聯繫以開拓國際視野。他續說，過去十年香港先後迎來香港故宮、M+博物館，提升香港的藝術氣氛，讓文化藝術成為生活的一部分，打造文創經濟的發展。

除了將博物館展覽帶入社區，香港故宮亦在港鐵參與營運的深圳兩個站點，設立主題裝置。

較早前，波士頓諮詢公司發表《全球財富報告》顯示，2025年香港的財富管理規模達2.95兆美元（約23兆港元），按年增長10.7%，首次超越瑞士，成全球財富管理之冠。吳志華認為，在資金湧港的前提下，可利用IP將文化領域產業化，繼而推動本地文創經濟的發展。