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輝達合作夥伴宇樹科技IPO火速過會 A股將迎人形機器人第一股

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸機器人新創企業宇樹科技科創板IPO申請，從受理到過會僅用時73天，是年內審核最快的項目。圖為今年4月30日，宇樹科技在中國開設的首家直營店，參觀者在拍攝展示的人形機器人。（新華社）
大陸機器人新創企業宇樹科技科創板IPO申請，從受理到過會僅用時73天，是年內審核最快的項目。圖為今年4月30日，宇樹科技在中國開設的首家直營店，參觀者在拍攝展示的人形機器人。（新華社）

大陸機器人新創企業宇樹科技科創板IPO申請，從受理到過會僅用時73天，是年內審核最快的項目，也是繼長鑫科技之後，科創板預先審閱機制落地後的第二單案例，成為「A股人形機器人第一股」；輝達CEO黃仁勳1日也宣布，輝達已與宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計H2+。宇樹科技收穫多項好消息。

宇樹科技IPO申請在3月20日獲上交所受理，擬融資42.02億元，從受理到6月1日上會僅用時73天，遠快於科創板平均審核週期。刷新近年來科創板IPO「閃電上會」速度。此前，摩爾線程科創板IPO從獲受理到過會用時88天。

宇樹科技2016年8月成立於杭州，招股書顯示，截至2025年，宇樹科技四足機器人累計銷量超3.3萬台，人形機器人年度出貨量突破5,500台，兩項業務市場佔有率均穩居全球首位，形成「四足機器人+人形機器人」雙輪驅動的產品矩陣。截至招股書簽署日，宇樹科技董事長、CEO王興興直接持股23.82%。

上證報分析，宇樹科技IPO過會，折射出資本市場鮮明的「扶科」導向。具身智能產業正處於「演示驗證」向「規模商用」切換的階段，技術代際更替快、競爭格局未定型，上市節奏快慢也影響著企業能否保住先發優勢、抓住產業化窗口。從宇樹科技IPO流程可以看出，資本市場正在用更精準的規則設計和更高的審核效率，為硬科技企業提供更堅實的支撐。

此外，黃仁勳1日在GTC大會上稱，輝達與宇樹科技合作的系統也被稱為Isaac GR00T系統，這套系統將面向高等教育機構和大學研究人員開放，客戶範圍包括史丹佛大學、蘇黎世聯邦理工學院等科研機構。在這套系統中，宇樹科技提供約1.8公尺高的H2人形機器人本體，輝達則提供AI計算平台、機器人基礎模型和仿真系統支持。

輝達 機器人 黃仁勳

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