天津智博會 150種機器人亮相

在正於天津舉行的二○二六世界智能產業博覽會（以下簡稱「智博會」）上，近一百五十種機器人整機在首次獨立設館的具身智能展區集中亮相，多國採購商積極詢價、拍照、洽談。

中新社報導，多位參展商表示，今年來自東南亞、中東、拉美等海外市場的採購商明顯增多，「出海」成高頻詞。 從重型搬運到水下作業，從高速分揀到智能清潔，天津機器人「兵團」表現搶眼。在朗譽機器人展台中央，「譽麒麟」無人重載運輸車以三百六十度旋轉的輪胎演示靈活身姿，多位歐美客商對著這個能平穩背負十噸貨物的「大傢伙」舉起手機拍攝。

「我們已研發出四百多款產品，覆蓋從三噸到千噸級的全場景無人化運輸」。朗譽機器人副總經理孔亮表示，企業產品已遠銷德國、美國等二十二個國家和地區，二○二五年銷售額突破三億元人民幣。

在深之藍展位，多款水下機器人吸引來不少東南亞客商。「我們正在強化水下ＡＩ能力，以實現自主導航和全自主作業」。深之藍品牌總監田春江說，產品已進入全球七十多個國家和地區，在消費級水下助推器領域占據約百分之六十五的全球市場份額。

高速並聯機器人同樣令人矚目。在阿童木機器人展區，機械臂以精準節奏快速分揀著物料，不時有中外客商前來諮詢業務。該企業媒介負責人毛雪梅說，產品已經遠銷三十多個國家和地區，累計出貨量破一○九四五套。

杭州宇樹科技在智博會前夕與天津簽署戰略合作協議，並在展區設置了大型展台，亮出從消費級到行業級全系列產品。宇樹科技聯合創始人陳立表示，企業約百分之四十至百分之五十的銷售額來自出口；此次選擇天津正是看重這裡的港口物流和製造業場景優勢，有助於支撐全球業務拓展。