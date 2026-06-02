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二手屋高度活躍 新屋延續微漲

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中指研究院發文稱，根據中國房地產指數系統百城價格指數對全國一百個城市新建、二手住宅銷售市場及五十個城市租賃市場的調查資料，二○二六年五月，二手房市場保持較高活躍度，熱度持續性強於往年同期，百城二手住宅均價為一二六九二元／平方米（人民幣，下同），環比下跌百分之○點三二，跌幅較上月收窄○點一四個百分點，同比下跌百分之七點九九，較上月收窄○點三五個百分點。

和訊網報導，核心城市中，上海二手房價格已連續三個月上漲。新房方面，五月百城新建住宅均價為一七一五六元／平方米，環比上漲百分之○點一六，同比上漲百分之二點○三，新房價格延續結構性微漲態勢。

分梯隊看，二手住宅方面，五月一線、二線及三四線城市二手住宅價格環比分別下跌百分之○點一五、百分之○點三四、百分之○點三八，一線城市環比跌幅較上月收窄○點○一個百分點，其中上海保持上漲，環比上漲百分之○點一三，深圳微跌百分之○點○四，價格修復較明顯，二線及三四線城市環比跌幅較上月收窄○點一七、○點一六個百分點。同比方面，一線、二線及三四線城市分別下跌百分之七點三二、百分之八點五四、百分之七點七四。從漲跌城市個數看，十二個城市環比上漲，八十七個城市環比下跌，一個城市環比持平。

從成交量來看，根據中指數據，五月(截至二十七日)，重點二十城二手房成交量為十二點五萬套，同比增長百分之二十三點二，市場熱度持續性強於往年同期。其中，五月截至二十七日，北京二手住宅、上海二手商品房分別成交一點四萬、二點三萬套，同比分別增長百分之二十，百分之二十六，同時上海將二手房收購試點擴大至全部中心城區，市場化收購形成的定價機制有助於穩定老舊房屋估值。

新建住宅方面，五月，一線城市新建住宅價格環比上漲百分之○點二六，同比上漲百分之五點五四，其中深圳、上海、廣州環比分別上漲百分之○點四八、百分之○點四四、百分之○點一九。

房地產 房價 上海

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