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蜜雪冰城…國民手搖飲 全球6萬門市

聯合報／ 特派記者陳宥菘／鄭州報導
位於鄭州的蜜雪冰城全球總部擠滿人潮。記者陳宥菘／攝影
位於鄭州的蜜雪冰城全球總部擠滿人潮。記者陳宥菘／攝影

蜜雪冰城」以人民幣三元（約台幣十四元）的冰淇淋、四元（約台幣十九元）的檸檬水的低價定位，站穩大陸國民手搖飲料品牌地位，近年更積極在海外拓點，目前在全球已擁有六萬家門市。而這家公司是從河南鄭州市起步，邁向世界，如今成為全球最大餐飲連鎖。

在河南「鄭州東」火車站旁的「蜜雪冰城」全球總部旗艦店，許多遊客都將這裡作為到訪鄭州的第一站。這裡除了買得到手搖飲料與冰淇淋，還有蜜雪集團旗下的咖啡品牌「幸運咖」，以及現打鮮啤品牌「鮮啤福鹿家」。在旗艦店裡面，還販售著各式零食與文創商品。

從內蒙古到鄭州旅遊的王小姐、韓小姐，一早就到總部外面排隊約三十分鐘才入場。她們說，這次到店一定要買到的商品是「曬黑雪王」盲盒，一組六個共一二六塊錢，平均一個單價只要二十一塊（約台幣九十七元），「而且還挺有質感的」。買完盲盒後，她們打算再買些零食，離開前還必須帶上一隻冰淇淋。

「雪王」是蜜雪冰城在二○一八年推出的吉祥物，這尊頭戴皇冠、穿著紅披風、手執冰淇淋權杖的白色雪人，搭配主題曲「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」的親民、可愛形象深植人心，如今已成為品牌超級ＩＰ。

蜜雪總部最熱鬧的時刻是每天的下午三點到四點，且遊客普遍來自外地。去年八月，光總部單一門市曾經達到單月一千五百萬人民幣（約新台幣六九六六萬元）的銷售額，創下紀錄。

而蜜雪冰城得以用低價實惠的價格搶攻市場，全產業鏈的佈局是關鍵。總部人員介紹，截至目前，公司自建行業端到端的供應鏈體系，覆蓋採購、生產、物流、研發、品管等環節。

生產方面，蜜雪冰城有二十五個農業基地，種植咖啡、檸檬、鮮橙、草莓、茶葉等以及牧場，並在附近建廠進行加工，目前共有五大生產基地，位於河南、海南、廣西、重慶和安徽，實現核心食材的「百分之一百自產」。其中，河南生產基地規模最大，占地面積達六十九個足球場大小，協同發展七大品類：糖、奶、茶、咖、果、糧、料。

物流方面，目前在大陸共有二十八個倉庫，配送網絡領先業界。近年在海外展店，公司也在越南、印尼、泰國、馬來西亞、哈薩克等國建立了本地化的倉儲體系。目前蜜雪冰城在海外門市超過四千七百家，覆蓋十五個國家。

蜜雪冰城 鄭州 河南

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