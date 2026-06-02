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持續高溫…中國南方用電負荷 4創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸南方多地近期用電量大增，創下多項歷史新高。圖為新近完工的雲南邊境五百千伏聯網工程線路。（新華社）
大陸南方多地近期用電量大增，創下多項歷史新高。圖為新近完工的雲南邊境五百千伏聯網工程線路。（新華社）

隨著炎炎夏日來到，大陸國家能源局日前發布消息，近日中國南方地區用電負荷四創歷史新高，創新高日期較去年大幅提前四十五天。目前，南方地區用電形勢總體平穩，未出現需求響應和有序用電情況。 　　

中新社報導，從用電需求來看，今年以來，南方地區用電需求保持旺盛增長態勢。五月二十五日至二十八日，南方區域連續四日創新高。南方區域最大負荷四天內快速攀升約三千九百萬千瓦，達二點七五億千瓦，較去年最高值增加一千八百五十八萬千瓦、增幅百分之七點二四。

用電負荷方面，今年以來，南方區域及廣東廣西雲南、貴州、海南五省區用電負荷已累計二十二次創新高，其中雲南、貴州、海南分別首次突破四千萬千瓦、三千萬千瓦、九百萬千瓦大關。 　　

用電量方面，一至四月，南方區域全社會用電量同比增幅達百分之八點一，領先全國平均增速（百分之五點三八）。

從增長原因來看，一是製造業用電穩步回升，夯實負荷增長基本盤。一至四月，南方五省製造業用電量同比增長百分之八點九，增速同比提升五點三個百分點，黑色金屬冶煉、化學原料和化學品製造、農副食品加工、汽車製造、專用設備製造等五個行業實現兩位數增長。 　　

二是服務業用電多點突破，催生負荷增長新動能。人工智能算力發展帶動下游行業用電增長，技術進步與產業升級帶來的新動能持續釋放。一至四月，南方五省互聯網服務業、軟件和信息技術服務業用電量同比增長百分之五十九點○和百分之二十四點三。 　　

三是持續高溫天氣帶動空調負荷釋放。今年南方地區高溫天氣顯著提前，多地較常年大幅提早二十多天入夏，空調降溫負荷集中釋放，持續高溫推動廣東、廣西、海南等地晚峰負荷連續突破歷史極值。 　　

國家能源局預計五月下旬至六月上旬，南方地區仍將出現階段性高溫天氣，大陸全國也將陸續進入度夏用電高峰期。

廣東 廣西 雲南

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