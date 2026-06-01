Manus風波後 大陸發布對外投資嚴審新規防技術外洩

中國國務院今天公布4月17日即通過的「國務院關於對外投資的規定」，將於7月1日實施。內容規定，投資者對外投資，未經官方許可不得出口及使用官方限制出口的貨物、技術、服務及相關數據，且不得跨境派遣技術人員、組織人員赴他國提供技術指導。這被認為是在緊縮對外投資審查，防止技術外洩。

今年4月間，美國科技巨頭、臉書（Facebook）母公司Meta原擬收購AI新創公司Manus，卻被中國國家發改委喊停。在此之前，Manus的2名中國籍創辦人肖弘、季逸超還被發改委要求出席會議，此後就被要求禁止離開中國，引發全球商界及科技界側目。

根據中國政府網公告及路透社、華爾街日報（TheWall Street Journal）報導，「國務院關於對外投資的規定」全文共分34條，其中最受矚目的便是第13條條文。

條文規定，投資者展開對外投資活動，不得出口、使用中國國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據；或是未經許可出口、使用中國國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。

此外，投資者展開對外投資活動，不得以跨境派遣技術人員、組織人員赴其他國家工作、跨境提供技術指導、安排人員跨境培訓等方式，向其他國家轉移中國國家禁止出口的貨物、技術、服務及相關數據，或是未經許可向其他國家轉移中國國家限制出口的貨物、技術、服務及相關數據。

而其第14條也規定，對外投資涉及資金匯兌、貨物與技術進出口、跨境服務貿易、跨境數據流動、人員出境入境的管理及經營者集中審查、出口管制、網路安全監管、稅收徵收管理、國有資產監管等，須依照有關法律、行政法規和中國國家有關規定執行。

第15條規定，為健全境外投資安全審查制度，中國國務院投資主管部門、商務主管部門會同國務院其他有關部門，對「影響或者可能影響國家安全」的境外投資，及相關資產、權益等的轉讓、處分進行安全審查。有關組織、個人應予協助、配合，不得拒絕、阻礙，並應遵守境外投資安全審查決定。