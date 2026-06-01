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陸房市漸穩？機構稱前5月百強房企銷售年降幅持續收窄

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸地產調研機構中指研究院最新數據顯示，前五月大陸百強房企拿地總額和銷售額年降幅均連續3個月收窄。歐新社
大陸地產調研機構中指研究院最新數據顯示，前五月大陸百強房企拿地總額和銷售額年降幅均連續3個月收窄。歐新社

大陸地產調研機構中指研究院最新數據顯示，前五月大陸百強房企拿地總額年降幅較1—4月收窄6.2個百分點，銷售額降幅較1—4月縮小4.7個百分點，拿地總額和銷售額年降幅均連續3個月收窄。業內認為，短期房企營銷力度有望加大，疊加核心城市優質項目陸續入市，重點城市新房市場或將獲得一定支撐，但城市間、項目間的分化格局仍將延續。

對於降幅收窄之因，中指研究院分析，京滬等核心城市迎來「小陽春」，城市更新五年規劃落地，近期多地推出樓市新政，在多重因素帶動下拿地金額年降幅連續3個月收窄。從拿地企業來看，央國企仍然是主力，華潤置地、越秀地產、保利發展、中國金茂等大型央國企拿地金額位居前列。

至於銷售額年降幅收窄，中指研究院認為，企積極利用政策窗口期，通過打造適銷產品，加速新品推出，保持了一定銷售節奏。一方面，當前改善型需求主導市場，另一方面，積極的營銷策略也為產品入市後快速去化起到良好作用。

數據顯示，今年前五個月，百億房企28家，較去年同期減少5家；五十億房企53家，較去年同期減少11家。該機構分析認為，百億企業數量減少其實是房地產行業告別「高槓桿、高周轉」舊模式，走向「高質量、可持續發展」新周期的必然陣痛與積極信號。很多曾經的「百億房企」並非完全消失，而是轉向存量資產運營、代建等多元領域。

在房價部分，5月大陸二手房市場保持較高活躍度，熱度持續性強於往年同期，百城二手房均價為每平方公尺人民幣12,692元，跌幅繼續收窄；月跌0.32%，跌幅較上月收窄0.14個百分點，年跌7.99%，較上月收窄0.35個百分點。

近期大陸官方仍釋出穩房市訊號，4月28日中共中央政治局會議明確提出「努力穩定房地產市場」後，多個核心城市落地樓市新政，其中均提出盤活存量相關舉措，包括蘇州、天津、廣州等地在樓市新政中加大了存量商品房收購力度，同時加大商辦物業去庫存力度，有專家分析認為，存量房收儲是具備兆級規模的大市場，也是新週期下房地產發展的重點方向。

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