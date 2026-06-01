華為「韜定律」首度上車 實際效用能將確定性時延降低至1毫秒

華為韜定律發布備受全球矚目，到底韜定律落地有何種效果也為外界關注。華為高級副總裁、引望公司CEO靳玉志29日表示，啓境GT7的華為乾崑赤兔平台，是業界第一款基於「韜(τ)定律」開發的數字底盤平台。華為赤兔平台模組利用「韜(τ)定律」，能夠同時實現啓境GT7六大領域的集中管控，並把赤兔平台的確定性時延降低至1毫秒。

「韜(τ)定律」是華為最近發布的半導體定律，以「時間縮微」代替了傳統晶片製程的「幾何縮微」，通過器件層、電路層、晶片層和系統層四個維度，結合邏輯折疊、近存計算、靈衢總線等關鍵技術，縮短了晶片每個環節的處理時間，從而大幅提升性能。華為預計到2031年，基於「韜定律」的高端晶片晶體管密度將達到1.4奈米製程的同等水平。

21世紀經濟報導，靳玉志在29日的華為乾崑啓境GT7預售發布會上表示，啟境GT7操穩性非常好，完全達成預期。在華為乾崑赤兔平台和HUAWEI XMC加持下，再加上底盤的專業調校，90Km+時速下快速換道、飛坡，以及過顛簸路面。

啟境為華為乾崑與廣汽集團聯合打造的全新車型，近日完成超人民幣10億元增資，引入產業資本寧德時代、德國博世旗下投資平台及多家國央企資本等。啓境GT7共推出Ultra、Ultra超長續航、Ultra三電機四驅以及標準版四款配置，預售價為人民幣21.99-30.99萬元。該車首批搭載華為乾崑智駕ADS 5系統，並預埋L3級智能駕駛架構；配備896線雙光路圖像級激光雷達，同時擁有11個高清攝像頭、5個毫米波雷達以及30多個智能傳感器。

在華為助力下，啟境汽車在對手眾多的賽道堪稱來勢洶洶，其品牌實體門店已在大陸全國範圍內陸續開業。據悉，即日起大陸全國首批100家門店已正式揭幕營業，預計到6月底將完成70城、超300家門店的布局。