關閉逾3年後 大陸知名網路平台天涯社區重開

關閉逾3年的中國老牌知名網路平台「天涯社區」於1日正式以tianya.net域名重開，但不少網友表示無法進入網站。「天涯社區」表示，因訪問人數眾多，導致網站有點卡，請網友多試幾次。

「天涯社區」5月31日公布，指自2023年4月1日起，「天涯社區」因電信IDC欠費而暫停訪問。為了確保涉及上億用戶的天涯數據完整存續以及「天涯社區」恢復訪問，3年來「天涯社區」持續自救。

「天涯社區」表示，該公司與中國電信已通過海南國際仲裁院形成了具法律效力的數據遷移仲裁裁決。自今年6月1日，「天涯社區」將以tianya.net域名重開，首先實現部分「天涯社區」精華貼文的瀏覽功能。隨著數據遷移審批程序完成及系統架構優化，以及在數據安全合規的前提下，「天涯社區」爭取6月份逐步恢復互動功能。

據中國媒體報導，「天涯社區」1日恢復訪問後，不少網友表示未能進入網站。「天涯社區」客服回覆媒體時表示，因訪問人數眾多，網站有點卡，請網友多試幾次。

「天涯社區」創立於1999年，曾是中國最大的網路平台，註冊用戶曾超過1.3億，每月覆蓋用戶超過2.5億，擁有大量高忠誠度用戶群。2023年4月下旬，「天涯社區」傳出因資金問題而暫停營運。

中國媒體界面新聞今年2月報導，「天涯社區」以「創世成員」名義限量發售999份、每份人民幣1999元（約新台幣9261元）的服務包，計劃籌資近2000萬元，所得費用均用於「天涯社區」數據存續、恢復訪問及後續新天涯計畫的落實，並承諾今年6月1日恢復訪問。