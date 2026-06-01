稀土也有學位？路透：大陸有專門學校培養稀土人才

在美國與西方國家投入數十億美元，試圖削弱大陸在稀土精煉領域的主導地位之際，大陸仍握有另一項關鍵優勢：數十年累積出的稀土人才培養體系。路透調查發現，大陸已建立逾40座稀土專門實驗室，並至少有11所大學與技術院校開設相關學位課程，每年合計招收逾500名學生，持續為稀土產業輸送人才。

據路透1日報導，每年都有數百名年輕人前往內蒙古科技大學等院校學習稀土相關知識。完成本科學業後，學生可前往內蒙古包頭市「稀土大街」上的國有精煉企業工作，參與將關鍵礦物轉化為磁體，供應噴射引擎、電動車和風力發電機使用；也可到附近的包頭稀土研究院深造。包頭距全球最大稀土礦約150公里。

報導指，美國總統川普與其他西方領導人承諾投入數十億美元，以打破大陸在稀土精煉上的主導地位。北京在與華府的貿易戰中，也曾利用這項優勢作為重要籌碼。不過，調查顯示，大陸在包頭等地長期發展出的稀土人才管道，仍讓其保有顯著優勢。

報導稱，根據研究論文、課程資料，以及對11名曾長期在大陸工作或考察的西方礦業主管與研究人員訪談，首次統計大陸稀土研究和教育體系規模。調查發現，大陸有41座專門稀土實驗室和研究機構，許多位於已知稀土礦附近。

曾任稀土企業新性能材料公司（Neo Performance Materials）和莫利礦業（Molycorp）執行長的卡拉揚諾普洛斯（Constantine Karayannopoulos）表示，他過去在中國聘用剛畢業的大學生時，對方通常很快就能上手並投入工作；但在其他地方，往往需要再培訓3年。

相比之下，報導指，美國雖有部分機構開始在課程中加入更多稀土內容，但未能找到大陸以外開設稀土本科專門學位的學校。礦業長期以來對美國學生吸引力有限，不少學生認為該產業骯髒且過時。根據美國採礦、冶金與勘探學會統計，2023年美國大學授予的採礦與冶金工程本科學位僅略高於200個。

報導並稱，大陸目前正加強保護相關專業知識。多年來，北京已逐步加大對稀土技術和設備出口的限制。3名知情人士稱，大陸也限制產業專業人員與外國人接觸，部分技術人員被要求上交護照；相關管控在川普2025年4月推出「解放日」關稅後加劇。

報導指，大陸目前生產全球逾90%的加工稀土和稀土磁體。相較之下，大陸研究機構、大學與產業保持密切合作，課程設計也高度聚焦產業需求。

報導續指，檢視部分大學公布的課程資料後發現，內蒙古科技大學稀土工程專業學生，需修習逾100小時的稀土化學和材料科學等課程，其中一門基礎課程與稀土實驗室及企業合作，學生也可到企業設施聽課。江西理工大學新設稀土學位課程，預計招收70名學生，課程涵蓋從加工、冶金到磁體的供應鏈，學生畢業前也將與企業合作進行研究項目。

英國杜倫大學稀土專家帕克（David Parker）審閱相關課程大綱後形容，該課程「高度專業化」，反映大陸在稀土科學與工程領域的領先地位。他表示，這類教育確保有一批具備知識的年輕人，能順利進入相關產業就業。

報導提到，部分大陸高校已明確將稀土人才培養與地緣政治結合。江西理工大學稀土專業負責人李朝中4月接受央視訪問時稱，稀土是全球政治中的「核心籌碼」。他表示，該校新課程不僅是為了科學研究，也為確保大陸持續維持在稀土資源開發上的全球領先地位。

美國方面也開始補課。報導指，自2024年以來，美國已向礦業院校、研究項目及相關領域投入數十億美元，以重建礦業專業能力；美國國會也正審議法案，擬資助與盟友在礦業教育方面的國際合作。