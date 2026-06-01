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中國大陸首個城市更新5年規畫 加倍改造危舊房屋穩房市

中央社／ 台北1日電

中國國務院近日印發「城市更新『十五五』規劃」，是首個城市更新5年專項規畫，當中包括2026至2030年危舊房改造目標較「十四五」增加1倍至50萬戶，並持續改造4000個城中村。分析指出，新規劃有望推動更多住房需求進入市場，為穩定房市帶來支撐。

中國國務院5月28日正式印發「城市更新『十五五』規劃」，當中提到城鎮危舊房改造目標為50萬戶，較「十四五」增加1倍；新開工改造城鎮老舊社區11.5萬個，「十四五」則為24萬個；老舊街區廠區改造提升數量1500個，「十四五」為900個；城中村改造4000個，較「十四五」少100個等。

中國獨立房地產研究機構中指研究院分析，規劃提到城鎮危舊房改造數目大增，以及用好中央補助資金、地方政府專項債券等，加快拆除改造危險住房，支持老舊住房自主更新、原拆原建，過程中若結合房票或貨幣化安置等方式，有望推動更多住房需求進入市場，為穩定房市帶來支撐。

中指研究院又指，預計未來住房「以舊換新」將進一步與城市更新結合，也將在穩定房市發揮更加積極作用。

中指研究院又表示，「十五五」時期城中村改造數量雖然較「十四五」少100個，但仍處於較高水準；預計在房票安置或貨幣化安置結合下，城中村改造也將對房市形成利多。

中指研究院表示，老舊小區、危舊房、城中村等在改造，過程中將改善居住環境，提升品質，對於穩定中古屋價格產生重要支持。

規劃又提到，全面摸清城市既有資產資源底數，推動已供未開發土地和在建項目分類處置，盤活閒置低效的老舊廠房、商業辦公用房、商品住房、公房等。加快構建房地產發展新模式，完善商品房開發、融資、銷售等基礎制度。

規劃又提到，因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。促進房地產開發企業轉型發展、參與城市更新。

中指研究院表示，這意味著中國房地產角色發生了轉變，房地產發展邏輯不再是簡單的「拿地-開發-銷售」，而是進一步轉向激活城市存量空間價值。

該院認為，預計保障性住房供給將與盤活既有商品房更緊密結合，更多城市將收購既有商品房、中古屋用於保障性住房，並通過改建閒置的商業辦公用房等轉為保障性住房，配套的政策有望進一步完善，如簡化審批流程、優化稅費支持等。

中指研究院表示，對於企業而言，預計未來建案會更多轉向城市更新、舊改、低效用地再開發等領域，房企會進一步轉型為存量資產運營模式。

規劃又提到，未來會更大力度支持盤活既有土地、推動用途轉換，幫助房地產從「增量開發」向「存量運營+品質服務」轉型。中指研究院表示，預計未來將有更多支持政策落地，加速推動土地用途合理轉換、土地置換等。

國務院 房市

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