歐抗生素比口香糖便宜？ 山德士籲歐盟出手擋大陸低價藥

大陸抗生素等藥品出口價格走低，正引發歐洲製藥業對本土產能與供應安全的擔憂。英媒報導，瑞士製藥大廠山德士（Sandoz）執行長塞諾（Richard Saynor）呼籲歐盟採取措施，因應大陸低價抗生素進口對歐洲製藥業造成的壓力。

英國金融時報31日報導，塞諾表示，部分抗生素在英國售價甚至低於一包口香糖，他認為這反映關鍵藥品價值遭低估，也使歐洲製造商難以與大陸進口品競爭。

山德士於2023年自瑞士諾華（Novartis）分拆，成為獨立上市公司，是全球主要學名藥生產商之一。該公司生產逾1000種非專利藥品，涵蓋抗生素、非處方藥及生物相似藥，去年營收超過110億美元（約新台幣3448億元）。

報導指，山德士今年3月已向歐盟委員會提出申訴，要求調查從大陸進口的阿莫西林（amoxicillin）原料，並主張歐盟應對相關抗生素產品採取反傾銷措施。報導並指，山德士稱大陸進口品價格約低於歐盟價格47%，恐使歐洲進一步依賴亞洲供應鏈。

塞諾受訪時表示，抗生素對外科手術和其他醫療程序至關重要，是醫療保健的基礎。他認為，若歐盟不介入，歐洲可能面臨關鍵藥物供應更依賴海外進口的風險。

報導指，近年歐洲部分抗生素生產商已縮減或轉移產能。瑞士羅氏製藥2月宣布，正為旗下關鍵抗生素產品尋找買家，並計畫關閉瑞士一座工廠；歐洲主要抗生素原料生產商雅賽利製藥（Xellia Pharmaceuticals）也已關閉位於丹麥哥本哈根的工廠，並將部分生產轉移至大陸。

美國麻省理工學院經濟複雜性觀察站（OEC）估算，2025年大陸抗生素出口額達43.5億美元（約新台幣1364億元），約占全球出口總額45.5%，已成為全球主要抗生素生產國。

塞諾稱，山德士是歐洲最後一家「垂直整合」的抗生素生產商，也就是抗生素生產流程所有環節均由公司內部完成。他表示，歐盟推動解決關鍵藥物短缺問題的《關鍵藥物法案》令他受到鼓舞，但歐洲仍需要採取更多行動。

近年歐盟在鋼鐵、汽車等領域持續討論對大陸產品採取貿易防衛措施，製藥業也逐漸成為新一波爭議焦點。大陸商務部新聞發言人何亞東此前表示，中方敦促歐方回到對話磋商的正確軌道上；如歐方對中國企業或產品採取歧視性限制措施，中方將堅決反制。