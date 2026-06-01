開箱大陸國民手搖飲「蜜雪冰城」總部！遊客狂掃貨 月銷售額高達7千萬

「蜜雪冰城」以人民幣3元（約台幣14元）的冰淇淋、4元（約台幣19元）的檸檬水的低價定位，站穩大陸國民手搖飲料品牌地位，近年更積極在海外拓點，目前在全球已擁有6萬家門市。而這家公司是從河南省鄭州市起步，邁向世界，如今成為全球最大餐飲連鎖企業。

記者在5月底的周六實地探訪位於河南「鄭州東」火車站旁的「蜜雪冰城」全球總部旗艦店，發現許多遊客都將這裡作為到訪鄭州的第一站。

這裡除了買得到手搖飲料與冰淇淋，還有蜜雪集團旗下的咖啡品牌「幸運咖」，以及現打鮮啤品牌「鮮啤福鹿家」。在旗艦店裡面，還販售著各式零食與文創商品。

從內蒙古到鄭州旅遊的王小姐、韓小姐，一早就到總部外面排隊約30分鐘才入場。她們說，這次到店一定要買到的商品是「曬黑雪王」盲盒，一組6個共126塊錢，平均一個單價只要21塊（約台幣97元），「而且還挺有質感的」。買完盲盒後，她們打算再買些零食，離開前還必須帶上一隻冰淇淋。

「雪王」是蜜雪冰城在2018年推出的吉祥物，這尊頭戴皇冠、穿著紅披風、手執冰淇淋權杖的白色雪人，搭配主題曲「你愛我，我愛你，蜜雪冰城甜蜜蜜」的親民、可愛形象深植人心，如今已成為品牌超級IP。

談到「雪王」，另外一組年輕女客人說，「我覺得是很可愛的東西，所有可愛的東西對我都有吸引力」，她們的購物籃裡也放進許多「雪王」IP相關的吊飾、盲盒。

她們大約早上9點多就抵達總部排隊，之前並沒有研究要買哪些產品，而是「看到什麼就隨便買」，因為店內商品價格普遍不貴，很划算，送人的話也是很好的禮物。

記者在中午11點半左右進入門市，每個貨架前的走道都擠滿了人，結帳人潮在櫃檯前排成至少5段S型人龍，幾乎人手提著一個塞爆的的購物籃。

這還不是最熱鬧的時刻，據了解，每天的下午3點到4點人流量最多，且遊客普遍來自外地。去年8月，光總部單一門市曾經達到單月1500萬人民幣（約新台幣6966萬元）的銷售額，創下紀錄。

而蜜雪冰城得以用低價實惠的價格搶攻市場，全產業鏈的佈局是關鍵。總部人員介紹，截至目前，公司自建行業端到端的供應鏈體系，覆蓋採購、生產、物流、研發、品管等環節。

生產方面，蜜雪冰城有25個高標準農業基地，種植咖啡、檸檬、鮮橙、草莓、茶葉等以及牧場，並在附近建廠進行加工，目前共有5大生產基地，位於河南、海南、廣西、重慶和安徽，實現核心食材的「100%自產」。其中，河南生產基地規模最大，占地面積達69個足球場大小，協同發展7大品類：糖、奶、茶、咖、果、糧、料。

物流方面，目前在大陸全國共有28個倉庫，配送網絡領先業界。隨著近年在海外展店，公司也在越南、印尼、泰國、馬來西亞、哈薩克等國建立了本地化的倉儲體系。目前蜜雪冰城在海外門市超過4700家，覆蓋15個國家。

「雪王」是蜜雪冰城在2018年推出的吉祥物，一組年輕女客人認為「雪王」很可愛，對她們極具吸引力，她們的購物籃裡也放進許多「雪王」IP相關的吊飾、盲盒。記者陳宥菘／攝影

位於鄭州的蜜雪冰城全球總部擠滿人潮。記者陳宥菘／攝影